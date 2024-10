Dit zijn de meest bijzondere designs van de millenniumwisseling

Ja, dat is al bijna 25 jaar geleden en qua designs was de millenniumwisseling een hele bijzondere periode in autoland.

Afgelopen week presenteerde Audi een oude bekende. De Audi A2 werd omgetoverd tot een soort futuristische e-tron concept. En hoe presenteert Audi ‘m? Door eigenlijk het oude design enkel een beetje op te poetsen met toffe lampjes, verlichte logo’s en op detailniveau andere dingetjes. In grote lijnen veranderde er weinig en doet de A2 helemaal niet zo oud aan als dat ‘ie is.

25 jaar

Audi presenteert de nieuwe A2 namelijk ter ere van het 25-jarige bestaan van de auto. Dat was in 1999 en de auto kwam uit een bijzondere designperiode, daar waar Audi eigenlijk grotendeels de aanvoerder van was. De komst van een nieuw millennium was een hele happening: dat maak je maar één keer in je leven mee. Autofabrikanten gebruikten de nieuwe impactvolle designkenmerken om met hele bijzondere dingen te komen. Nieuwe trends en ook een teug retro: het was een bijzondere tijd.

De meest bijzondere designs van de millenniumwisseling

Tijd om eens terug te blikken op meer dan de A2. We houden de periode even globaal, maar denk aan een paar jaar voor en na het jaar 2000. Uiteraard willen we niks insinueren qua impact, dat varieert natuurlijk. Het is gewoon even een mooie terugblik.

Audi A2 (Typ. 8Z)

1999-2005

We beginnen gewoon alsnog even bij de Audi A2. Uiteraard naast het design sowieso een bijzonder apparaat. Het was voor het eerst dat Audi zich waagde aan een soort hatchback c.q. MPV. Het design was overigens ook functioneel: aerodynamisch en lichtgewicht, door de aluminium constructie woog het ding in sommige configuraties niet eens 1.000 kg! Audi was ook klaar voor elektrische aandrijving -wat er nooit in massaproductie kwam- en zuinige motoren. Naast een 75 pk sterke 1.4 16V en de 110 pk sterke 1.6 FSI waren er twee 1.4 TDI’s met 75 en 90 pk en natuurlijk de welbekende 1.2 TDI ‘3L’, staande voor het doel van 3 liter per 100 km (1 op 33,3) verbruiken. Wat ‘ie ook kon.

Audi TT (Typ. 8N)

1998-2006

De A2 was een bijzonder design, maar de Audi TT durven we echt wel invloedrijk te noemen. Het compleet ‘gladde’ koetswerk van de eerste TT was ongekend. Het originele ontwerp is bijna 30 jaar oud!

Het concept was gaaf, maar de productieversie uit 1998 streek het nog ietsje meer glad, met een iets meer fastback-achtige daklijn. Grappig genoeg was de basis van de TT ‘gewoon’ die van de Golf IV en Audi A3, met dus ook diens 1.8-motor in vele gradaties en uiteindelijk zelfs een 3.2 VR6.

De TT was eigenlijk té goed ontworpen, want de aalgladde vorm bleek voor de aerodynamica gevaarlijk te zijn. De ronde achterkant kon de auto niet tegenhouden wanneer de wind de achterkant ‘optilde’ en voor gripverlies zorgde. Er moest dus een kleine spoiler komen die het design een klein beetje verpest, maar het moest maar. Overigens is een TT zonder spoiler (elke TT mocht de spoiler gratis gemonteerd krijgen middels een recall) tegenwoordig een zeldzaamheid.

Chevrolet SSR

2003-2006

De Chevrolet SSR is een gekke mix van futuristische lijnen gecombineerd met een klassieke insteek. De grote grille en ronde, uitgezette wielkasten doen erg denken aan een soort hot rod. En de vormfactor? Een pickup met een stalen cabriodak. SSR stond overigens voor “Super Sport Roadster” en dus moest GM wel iets moois doen qua motoren. Je had een 300 pk sterke 5.3 liter grote V8 en later zelfs de blubberdikke 6.0 ‘LS2′ V8 met 390 pk, een motor die de SSR deelde met auto’s als de Corvette en Pontiac GTO. En je kreeg een handbak!

Chrysler PT Cruiser (PT)

1999-2010

Het mooie van de term ‘bijzonder’ is dat het niks zegt over hoe mooi of lelijk een auto is. Je vindt er gewoon wat van. Een goed voorbeeld daarvan is de Chrysler PT Cruiser. Het idee was wederom een soort hot rod met een prominente grille en een ‘smal’ middengedeelte met duidelijke wielkasten. Het design was geïnspireerd op de Chrysler Airflow uit 1934. Retro en toch modern: eigenlijk wel knap als je dat kan. De PT Cruiser is tegen wil en dank een designicoon, of dat nou goed of slecht is. De PT Cruiser werd gebouwd in Mexico of Graz (voor de Europese markt) en qua motoren was het enkel een reeks basale viercilinders, waarvan de 230 pk sterke GT-variant uit 2003 stiekem nog best een geinige propositie was.

Fiat Multipla (186)

1996-2004

En als er één auto een schoolvoorbeeld is van hoe een design je kan achtervolgen tot het einde der tijden is het wel de Fiat Multipla. De special van @willeme is eigenlijk verplichte kost, want dat zorgt ervoor dat je begrijpt dat je je niet schuldig moet voelen om de Multipla lelijk te noemen. Want als je daar doorheen kan kijken -en ja, dat is een hele kluif- is ‘ie briljant. Zo compact als een hatchback, zo lekker sturend als een Brava, perfect zicht rondom en ruimte voor zes mét bagage! En tegen wil en dank memorabel. Bijzonderder wordt een ontwerp misschien wel niet.

Ford Thunderbird

2000-2005

Kijkend naar de generaties Ford Thunderbird, is het eigenlijk gewoon een evolutie van een wulpse coupé geweest. De auto is tussen 1955 en 1997 gewoon in tien generaties in productie geweest. Vanaf 2000 besloot Ford op de retro-tour te gaan en dat omvatte ook de T-Bird. Ford besloot om weer terug te gaan naar waar het begon voor de Thunderbird: een forse cabrio. Maar dan wel in een modern jasje. En dat werkte eigenlijk best prima. Qua design dan, want het platform (Ford DEW waar bijvoorbeeld ook de Jaguar S-Type op stond) en de motor (de AJ30 V8) waren niet denderend. Verkopen vielen ook tegen en na deze bijzonder ontworpen elfde generatie eindigde het verhaal voor de Thunderbird definitief.

New MINI (R50)

2000-2006

Een trend die we bemerken bij de bijzondere designs van rond de millenniumwisseling is dat er altijd werd gekeken naar een overduidelijk modern design met genoeg historische knipogen. Kijk maar naar de New MINI, een project van BMW om met de naamgeving van de Mini een compacte hatchback te kunnen bouwen. De door Frank Stephenson gepende R50 uit 2000 wist niet alleen voor een Mini-revolutie te zorgen, het zorgde er ook voor dat de spirit van de Austin/Rover/Morris Mini nog lang houdbaar is. De huidige MINI gebruikt nog steeds de bouwstenen van het nieuwe origineel en hoefde steeds maar subtiel gewijzigd te worden.

Nissan 350Z (Z33)

2002-2009

Koning te rijk op het gebied van bijzondere designs is Nissan met hun Z-serie. De allereerste Z (S30) was al best een bijzonder ding voor zijn tijd, en elke opvolger ervan wist vooruitstrevend te zijn qua design. Zo zou je van de 300ZX (Z32) niet zeggen dat het design al uit 1989 stamt, maar het is echt zo. Ook voor de 350Z uit 2002 gold dat het design best wel zijn tijd vooruit was. Bijgestaan door een 3.5 liter grote V6 (VQ35DE) met bijna 300 pk, een motor die overigens ook nog een rol heeft gespeeld in de Renault Vel Satis en Espace.

Plymouth / Chrysler Prowler

1997-2002

We hebben nu al twee auto’s bestempeld als hot rod, maar er is één auto die dat echt briljant combineerde met een moderne insteek. En dat is natuurlijk de Plymouth Prowler. Bedoeld als een toffe roadster om het stervende Plymouth naar het nieuwe millennium te leiden. De brede heupen met spitse voorkant en de wielkasten (voor zelfs los van de carrosserie à la Caterham) maken de Prowler op en top herkenbaar. Het nadeel? Dit wil je eigenlijk als dikke custom met V8, maar een 215 pk sterke 3.5 liter V6 was het beste (en enige) dat mogelijk was. Een V8 had het Chip Foose-ontwerp afgemaakt.

De Prowler flopte jammerlijk en in 2001, bij de wisseling van Chrysler naar DaimlerChrysler, werd de stekker uit het hele merk Plymouth getrokken. De Prowler overleefde het nog tot 2002 als identieke Chrysler Prowler.

Pontiac Aztek

2000-2005

Wij hebben de Multipla, de Amerikanen hebben de Pontiac Aztek. Op basis van een bijzondere concept car presenteerde GM in 2000 deze, eh, ja, wat is het eigenlijk? Is het een SUV? Is het toch een soort coupé? Is het een praktische allrounder? Het is gewoon een voorbode van de crossoverwereld van nu. De Aztek was dan ook de shock die je voor des tijds verwacht. Het origineel had plastic bumpers en wielkasten, met een nogal uitgesproken knipperlicht boven de koplamp. Een facelift maakte de auto iets braver, maar het was nog steeds een bizar ding. Overigens was er maar één motor en transmissie, een 185 pk sterke 3.4 liter V6 met automaat.

Wat we toch even willen benoemen: één van de officiële accessoires voor de Aztek was een tent die perfect rondom de Aztek met geopende achterklep paste.

Volkswagen New Beetle

1997-2011

Volkswagen bleef lekker op koers met hun nieuwe modellen, waar de modellen rondom de millenniumwisseling vooral evoluties waren van de reeds bestaande modellen. En toen kwam de New Beetle. Een koets die geïnspireerd was op de oude Kever, die overigens nog in productie was des tijds. Omdat het idee van de Kever al voortgezet was in de Golf, werd de New Beetle meer een lifestylekeuze. De lay-out is wat minder bijzonder dan de Kever, hij staat gewoon op het PQ34-platform van de Golf IV met de motor en aandrijving voorin. Behalve de knettergekke RSI bleef het dan ook bij bescheiden motorkeuzes uit de Golf.

BONUS: Isuzu VehiCROSS

1997-2001

Bij het verzinnen van auto’s voor deze lijst van bijzondere designs van rond de millenniumwisseling kwam de Isuzu VehiCROSS (zo schrijf je het echt) snel tevoorschijn, maar daarna vroeg ik mezelf pas af waarom eigenlijk. Het is namelijk gewoon een bonkige offroader. Maar dan wel met een iets futuristischere insteek. Kijk bijvoorbeeld naar dat reservewiel in een perfect geïntegreerde houder met de kofferbak, of de wat bollere voorkant vergeleken met de hoekige offroaders van des tijds. De VehiCROSS had een paar bijzondere toekomstbestendige items, zo had Isuzu voor de Japanse markt bedacht dat er een camera moest komen omdat de achterruit veel te klein was. Een achteruitrijcamera, in 1997! Aandrijflijntechnisch was ‘ie wat minder exotisch, met een 3.2 (later 3.5) liter grote V6 met zo’n 215 pk. De VehiCROSS kon geen grote getallen neerzetten en een vierdeurs- en cabrio(!)versie bleven uit.