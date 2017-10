In beeld: Max viert een feestje na zijn flawless victory

Victoria was vast ook in de buurt.

Feestje, feestje, feestje! Na een klinkende zege zoals die van vanochtend is het natuurlijk tijd om op James Huntesque wijze uit je dak te gaan. Helaas gebeurt dat tegenwoordig niet echt meer in de F1. Of misschien stiekem wel, maar horen we daar dan vervolgens veel te weinig van om de rubriek autoblog-boulevard weer eens aan te zwengelen. We krijgen echter de indruk dat de moderne versie van een feestje bouwen vooral bestaat uit foto’s en video’s posten op de sociale media. James Huntesque taferelen zijn daarvoor niet per se geschikt. Sponsors en dergelijke zitten nou eenmaal meer te wachten op good clean fun.

Max begrijpt dat een gaat op de Sociale Media helemaal los. De ‘sugary drinks’ waar hij om vroeg na de finish zijn duidelijk hard aangekomen. De hashtags zijn niet van de lucht #unleashthelion #keeppushing. Ach, het levert toch wel vrolijke beelden op. Check de plaatjes in de gallery. Hieronder staat nog een goed gesprek tussen Daniel en Max na de race dat Max flimde met een verticale wortel. Voor het geval dat je het jezelf nu afvraagt: naar verluidt ging opa Frans in zijn Limburgse café ook helemaal uit zijn plaat. Good times.

Image-Credit: Max Verstappen via Instagram, Facebook en Twitter