MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN MALEISIË!!1!

De voorlopig laatste GP van Maleisië is ook meteen de beste!

En dat was niet makkelijk. In het verleden zagen we namelijk al menig mooie race op het circuit van Sepang, mede dankzij de weersomstandigheden. Regelmatig kwam er op de racedag een bakje water naar beneden, wat vrijwel altijd een garantie is voor een mooie race (link), of in ieder geval tijd biedt om een ijsje te kanen.

Nu we het toch hebben over de Kimi Raikkonen: de Fin pakte gisteren bíjna zijn eerste pole sinds mensenheugenis in de kwalificatie, maar uiteindelijk heette de snelste man toch weer Lewis Hamilton. Max Verstappen troefde teamgenoot Ricciardo nipt af voor de derde plaats. Twee mannen die je dan nog verwacht in dit rijtje hebben we dan nog niet genoemd. Bottas kreeg zijn Mercedes weer niet goed aan de praat en gaf liefst negen tienden van een seconde toe op teamgenoot Hamilton. Opvallend is dat juist hij met de nieuwe aero-upgrades rijdt en LH44 niet. Daar moet het team van Mercedes dus nog eens even naar kijken.

Dan is er nog het drama van Vettel. Waar Ferrari na de Grand Prix van Singapore nog dacht dat het de motor van Sebbie kon redden, begeeft de krachtbron het alsnog in de kwalificatie. De viervoudig winnaar van deze race (multi-21, Seb) moet helemaal achteraan het veld beginnen. Betekent dat het definitieve einde van zijn titelkansen?

Vlak voor de start van de race blijkt dat de gifbeker echter nog niet leeg is voor Ferrari. De auto van Raikkonen blijkt ook problemen te hebben. Slecht nieuws voor de Fin die ooit zijn eerste zege pakte in Maleisië en vandaag na de pech van Vettel voor de verandering waarschijnlijk eens het speerpunt van het team was geweest. Het bezoekje van de pechduivel aan het adres van de Fin zou echter wat prettige neveneffecten blijken te hebben…

De start:

De voorkant van de grid biedt een aparte aanblik door de verdwijning van Kimi Raikkonen. Kunnen de Red Bull’s profiteren van de ruimte door met zijn tweeën Lewis aan te vallen? Nee. Lewis komt goed weg, terwijl beide Rode Stieren bij gebrek aan een rode lap voor hen wat langzaam op gang lijken te komen. Even lijkt het of Ricciardo wellicht Max te grazen kan nemen, maar dan komt Bottas opeens als een duvel uit een doos opzetten. BOT schiet langs Ricciardo en lijkt ook MV33 te pakken na de eerste bochtencombinatie. Maar dan ken je de Nederlander nog niet: MV33 verdedigt zich met hand en tand en houdt VB77 achter zich.

De rest van het Kimi-loze veld komt vrijwel ongeschonden door de eerste slingers. Alleen Ocon en Massa raken elkaar, wat enigszins te maken heeft met Ocon’s BFF Perez. De Mexicaan moest de Fransman dit keer voor zich dulden op de grid, maar kent een goede start en maakt een opportunistische move in de tweede bocht. Ocon moet uitwijken en raakt Massa. Uiteraard klaagt de voormalig F3-rivaal even over ‘Checo’ op de radio.

Maar ja, lekker belangrijk, want vooraan het veld zien we iets anders gebeuren wat onze aandacht opeist. Max Verstappen haalt Lewis Hamilton in en pakt de leiding in de race! We zijn zo gewend aan het gebruikelijke patroon van de Silberpfeil die na de start uit zicht verdwijnt dat dit toch wel een verrassing is. Op de radio doet Max zijn beste Montell Jordan imitatie: ‘That’s how we do it!’. Hamilton klaagt wat over ‘D-rates’, maar het team vertelt hem dat er niks abnormaals aan de hand is. Ricciardo probeert het voorbeeld van Max te volgen door Bottas in te halen, maar slaagt daar vooralsnog niet in.

In ronde 11 kijken we eens waar Vettel eigenlijk gebleven is. Vanaf de achterkant van de grid is de Duitser opgeklommen naar P8. Waar het team van Mercedes Lewis eerder over de boordradio riep ‘you’ll have oppertunities towards the end of the race’ wordt Lewis nu gewaarschuwd dat Vettel hem misschien nog komt bedreigen naarmate de race vordert. Mercedes lijkt dan ook niet echt de snelheid te hebben. Max verdwijnt met rasse schreden uit beeld bij Hamilton en Ricciardo is inmiddels ook Bottas voorbij na een briljant gevecht. Beide inhaalacties van de stiertjes check je hieronder.

Mid Race:

De race komt een beetje tot rust en het is wachten op de eerste pitstops. Hamilton begint een beetje tijd af te snoepen van Max, die een kleine tien seconden heeft op de Brit. Verstappen heeft al een paar keer aangegeven dat zijn bandjes minder beginnen te worden, maar dan zwaait opeens de gele vlag. Sainz en Ocon hebben elkaar geraakt in de eerste bocht en Ocon gaat in de rondte.

In ronde 27 komt Hamilton binnen. Hij probeert dus min of meer voor de undercut te gaan ten opzichte van Max, hoewel de buffer te groot is om MV33 meteen voorbij te gaan. Red Bull reageert door Max een ronde later naar binnen te halen. Ricciardo krijgt op de radio echter te horen dat hij nog even door moet rijden.

Als de Ozzie zijn stop gemaakt heeft is de volgorde weer VER-HAM-RIC. Op de vierde plaats duikt inmiddels Vettel op, die duidelijk de snelste man op het circuit is, maar inmiddels 22 seconden achterstand heeft op zijn titelrivaal Hamilton en 30 seconden op leider Max. Ricciardo op de derde plaats heeft zo’n tien seconden voorsprong op zijn voormalig teamgenoot en lijkt binnen bereik te zijn van de Duitser.



Finish:

Spannung! Terwijl Max onbedreigd op zijn tweede overwinning afstevend, is het vooral spannend wie de laatste man op het podium wordt. Vettel heeft het gat met Ricciardo gedicht en zit de Ozzie op de huid. Nog nooit is in Maleisië een coureur die buiten de top-10 startte op het podium terecht gekomen, dus de Germaan kan in de voorlopig laatste Maleisische GP de primeur pakken.

Het lukt echter niet, Vettel doet wel een poging op het echte stuk na start/finish, maar Ricciardo gooit de deur dicht. Nadat Alonso ook nog even zijn McLaren tussen de Red Bull en de Ferrari prikt, lijken de kansen voor Vettel voorbij. Zijn zachte banden hebben het opgegeven. Zo wint VERSTAPPEN!!1!, voor Hamilton en Ricciardo. Na een rampjaar met veel pech dus eindelijk een nieuw droomresultaat voor de Nederlander. Los van de pech voor Ferrari is het zeker geen gestolen overwinning, dus dat belooft nog wat voor de resterende races van het jaar. Yohee? Yohoo?

Stroll en Vettel vieren na de finish in ieder geval wel vast een straatfeest. De Canadees ramt zijn Williams ná de finish in de Ferrari van Vettel. De SF70H ligt compleet aan barrels en Wehrlein stopt even om zijn landgenoot op te pikken.

UPDATE: Mocht je je afvragen wie de vrouw is die het vlees snijdt Jos een kusje wilde geven na de finish: het is de Braziliaanse vriendin van Jos, Amanda Sodre.

UPDATE: Jos sprak met de gele microfoon na de race:



De volledige uitslag:

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Ricciardo

4. Vettel

5. Bottas

6. Perez

7. Vandoorne

8. Stroll

9. Massa

10. Ocon

11. Alonso

12. Magnussen

13. Grosjean

14. Gasly

15. Palmer

16. Hulkenberg

17. Wehrlein

18. Ericsson

DNF

Sainz

DNS

Raikkonen