In België staat een échte Porsche 911R te koop

De Porsche 911R van een paar jaar terug was bedoeld als echte rijdersauto, maar werd snel een object voor verzamelaars. Vijftig jaar geleden maakten ze echter een échte Porsche 991R voor het stuurgenot, die nu in België te koop staat.

De snelheid van de GT3 RS, gecombineerd met de puurheid van een handbak. Zo zou je de Porsche 911R van de 991-generatie kunnen omschrijven. Een echte rijdersauto, dus, waarbij het chassis is gericht op maximaal gevoel en interactie en niet per se de snelste rondetijden moet neerzetten.

Een gelimiteerde oplage betekende echter dat de 911R binnen mum van tijd was uitverkocht en een collectors item werd. Eentje die overigens steeds minder waard wordt. De 911R werd dus geen auto voor de purist, maar een auto voor in de collectie.

Wat dat betreft is de échte 911R eigenlijk een stuk beter geslaagd. De 991-generatie R was namelijk niet de eerste Porsche die deze letter achter de typeaanduiding kreeg. Nee, in de jaren zestig maakte Porsche er ook een. Met slechts twintig stuks is het zeldzamer dan de ‘nieuweling’, dankzij een gebrek aan elektronica zal de beleving een stuk puurder zijn én de vraagprijs is ook een stuk hoger. Althans, daar gaan we vanuit.

Deze Porsche 911R uit 1967 staat namelijk in België te koop. Het is de tweede die ooit is gebouwd, maar volgens Porsche de eerste die ze ooit hebben afgemaakt. Eh, juist. Deze Porsche is overigens nog nooit gerestaureerd, maar heeft in haar carrière wel meerdere motoren en versnellingsbakken gehad.

De 911R was namelijk bedoeld als raceauto. Standaard zat er een motor in die zo’n 220 pk kon produceren. De 911R in kwestie bleef bijna twee jaar bij het fabrieksraceteam van Porsche, in die tijd werden ‘verschillende’ motorblokken en handbakken gemonteerd. Deze 911R is overigens een prototype, die ‘vergelijkbaar’ moest zijn met de negentien productieauto’s die volgden.

Tijdens het verblijf bij Porsche, testten en reden ze veel met de auto. In 1969 raakte de auto om onbekende oorzaak beschadigd en verkocht Porsche de auto weer. Zonder motor, versnellingsbak en stoelen. Een Italiaanse dokter wilde kennelijk wel zo’n auto hebben, na aanschaf kocht hij de juiste ontbrekende onderdelen en monteerde hij deze. Daarna gebruikte hij zijn bijzondere 911 voor persoonlijk gebruik in Ethiopië. Dat zal je iemand met een ‘nieuwe’ 911R niet zo snel zien doen.

Later verkocht de dokter zijn 911 aan een Japanner, die de auto 22 jaar in bezit had. Hij verkocht de raceauto weer aan een Californisch autobedrijf. Toen de auto werd geïmporteerd, werd er een kilometerstand van 32.969 afgelezen.

Uiteindelijk zijn er over de loop der jaren wel allerlei onderdelen vervangen voor onderhoud, maar de originele spullen zijn daarbij (in dozen) bewaard. Behalve de wielen, die zijn nagemaakt. En het Momo Monza-racestuur; dat is kwijt.

Hoeveel het Belgische verkoopbedrijf RMD voor de Porsche 911R die nu te koop staat wil? Dat zeggen ze nog even niet. Maar weinig zal het allerminst zijn. Een originele 911R verwisselt immers niet vaak van eigenaar, laat staan een prototype daarvan.

Foto’s: RMD.be.