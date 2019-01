Porsche 911R blijft ook in 2019 dalen in waarde

Mooi, wanneer kunnen wij er eentje kopen?

Zo hard dalen als de Bitcoin doet de Porsche 911R nog niet, maar er is absoluut een dalende trend waarneembaar met de exclusieve 911. Nog steeds is de Porsche populair op veilingen. Er is echter een patroon te zien waar het lijkt dat de 911 steeds minder opbrengt.

In dit geval werd op de auto zelfs minder geboden dan de veilingmeesters hadden voorzien. Investeerders lijken de gok niet te willen wagen. Tijdens de Scottsdale veiling gingen deze prachtige klassiekers van de hand, maar ook zo’n moderne 911R. In het verleden werd de Porsche op veilingen soms verkocht voor meer dan 500.000 dollar. Hoe anders zijn de bedragen vandaag de dag. Veilinghuis Gooding & Co dacht dat de 911 tussen de 300.000 en 375.000 dollar zou opbrengen. Het gaat hier om een 2016 911R, met 2.400 mijl op de klok.

Het aantal biedingen vielen tegen, want de Porsche is uiteindeljk verkocht voor 280.000 dollar. Dat is nog steeds flink meer dan de nieuwprijs van de 911R. Feit is dat bedragen van een half miljoen niet meer gehaald worden. Het zijn geen ontwikkelingen waar we om kunnen treuren. De 911R is juist een auto die gemaakt is om kilometers mee te maken. De vraag is nu of die 280k de voorlopige bodem is, of dat de dalingen verder door gaan zetten dit jaar. Het is een kwestie van veilingen in de gaten houden. Veilingen en 911R’s genoeg die worden aangeboden.