Audi introduceert de e-tron S met ruim 500 pk

Het is een bekende letter uit de benzine- en dieselwereld, maar nu krijgt Audi’s EV ook de letter S in de naam. Oh, en honderd pk meer en bijna 1000 Nm aan koppel.

Wat doe je als autofabrikant, als je fabrieken moet stilleggen omdat je toeleveranciers niet genoeg onderdelen kunnen leveren? Ga je A: rustig aan doen met de promotie, of B: meer modellen aankondigen? Blijkbaar kiest Audi voor optie B. Want waar Audi vorige maand nog werknemers naar huis moest sturen omdat er geen accu’s meer waren, kondigt Audi nu doodleuk een nieuw model aan. Of beter gezegd: twee nieuwe modellen.

Van zowel de e-tron als de e-tron Sportback introduceert Audi namelijk de S-versie. Dat betekent drie elektromotoren (eentje meer dan normaal) en een vermogen van 503 pk. Dat is 95 pk meer dan de Audi e-Tron 55. Het koppel stijgt met meer; van 660 Nm naar 973 Nm. Nul naar honderd duurt 4,5 seconden, een seconde minder dan bij de basisversie.

De derde motor is ook goed nieuws voor de wegligging: Nu heeft ieder achterwiel één motor, wat elektrische torque vectoring mogelijk maakt op de achteras. Daarmee is de motorkracht per wiel volledig in te stellen. Dit is goed voor de sportiviteit, maar ook voor de veiligheid, zo schrijft Audi. Het gros van de elektrische power gaat naar die achterwielen.

Die 503 pk zijn overigens alleen te gebruiken in de S-stand. In D is ‘slechts’ 435 pk en 880 Nm beschikbaar. Om tot dat systeemvermogen van 503 pk te komen, heeft Audi de 204 pk-motor die normaal de achterwielen aandrijft, naar de voorwielen geschoven. Op de ‘achteras’ zijn twee kleinere elektromotoren geplaatst, samen goed voor 267 pk. Of 359 pk in boostmodus. In ‘normale omstandigheden’ gebruikt de Audi e-tron S alleen de achterwielen. Pas als de bestuurder op het ‘gaspedaal’ trapt (of de kont uitbreekt), springt de voorste motor in actie.

Hoe je buren kunnen zien dat je niet zomaar een e-tron (Sportback) hebt gekocht? Nou, de wielkasten zijn met 23 mm verbreed, de bumpers zijn anders, de diffuser is breder en er zijn ‘diverse zilverkleurige accenten’. Velgen variëren van 20-inch 5-V-spaken tot 21- of 22-inch exemplaren. Oh, en de remklauwen zijn zwart en hebben een S-logo. Als je Audi wat geld geeft, is die remklauw in fel oranje beschikbaar.

Verwacht in het interieur standaard vooral veel zwart en elektrisch verstelbare en met leder/alcantara beklede sportstoelen. Hoeveel de e-tron S en e-tron S Sportback moeten kosten, is nog niet bekend. Of de extra pk’s gevolgen hebben voor de actieradius is ook niet duidelijk. De nieuwe e-tron’s zijn vanaf mei te bestellen, eind zomer hoopt Audi ze bij de dealers te hebben.