In de garage van dit Amstelveense appartement staat altijd wat leuks

Wat heeft de buurman nu weer gekocht? Altijd weer een verrassing met dit Amstelveense appartement.

Natuurlijk hartstikke gaaf, zo’n villa met zwembad en een riante oprit. Het nadeel is, je hebt weinig aanspraak op de buren. Helemaal fantastisch als jij vooral op jezelf bent. Maar soms kan het best leuk zijn om een praatje te hebben. Zeker als de buurman of buurvrouw fan is van mooie wielen.

Wat dat betreft is dit appartement in Amstelveen helemaal top. Voor de prijs van een riante vrijstaande villa kun je namelijk ook in dit appartement wonen. Het voordeel is dat je leuke buren hebt. Tenminste, afgaande op het autospul in de garage.

Garage voor 100.000 euro

Het Amstelveense appartement staat te koop voor 3,35 miljoen euro. Er is een verplichte afname van de eigen parkeerplek in de ondergelegen parkeergarage. Kosten? 100.000 euro. Als je een ton uitgeeft aan een parkeerplek, dan ga je natuurlijk geen Nissan Micra parkeren op het peperdure stukje grond.

De verkopende partij heeft een zeer fraaie Ferrari SF90, maar de buurman (m/v) beschikt bijvoorbeeld over een Lamborghini Urus. Toch wel speelgoed waar menig rijkaard na een jaartje of twee weer op uitgekeken is. Kortom, de roulatie aan supercars in deze garage in Amstelveen zal vast top zijn! Toch leuk als je de lift naar beneden neemt: wat zal er nu weer staan?

Goed, het is geen Monaco. Maar toch. Het appartement is met 313 vierkante meter behoorlijk aan de ruime kant. Het voordeel van een appartement is dat je geen tuin hebt.

Kun je als een nadeel zien, maar zo hoef je ook geen bloemetjes en een grasmat bij te houden of een tuinman in te huren. Inbrekers komen tevens moeilijk(er) bij je naar binnen in een appartement. Eigenlijk gewoon top joh. Je bekijkt het Amstelveense appartement op Funda.