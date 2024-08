Zie jij wat er voor bak nostalgie in deze garage staat?

Als een huis een tijdmachine zou zijn dan hebben we er eentje gevonden, in Ede!

Iedereen beleeft een huis anders. De ene huiseigenaar smijt er het nodige geld tegenaan en renoveert de boel voor zijn of haar eigen plezier. De ander gelooft het allemaal en zegt: ik vind het prima zo. Ik gok dat we er eentje hebben van de laatste categorie met deze woning. Ik krijg er wel een glimlach van op mijn gezicht. Niet om er te wonen, maar vanwege de nostalgie.

Huis te koop in Ede

Zeg nu zelf. Bij het binnenstappen van deze woning heb je toch het gevoel dat je in een aflevering zit van Bassie en Adriaan en de Verdwenen Kroon (1988)? Ik weet zeker dat @nicolasr het met me eens is! Je ziet jezelf hier een bakkie troost drinken en opeens stapt adjudant van der Steen binnen. Echt waar.

Het mooie aan deze woning is dat de nostalgie niet beperkt blijft tot de uitstraling. Er staat namelijk een dikke Jaguar uit vervlogen tijden in de garage. De garage die er ook lekker op leeftijd uitziet. Heerlijk! Het is dat de kwaliteit van de foto’s haarscherp is. Anders had ik gedacht dat deze woning al 30 jaar te koop aangeboden werd op Funda.

De woning stamt uit 1976 en staat te koop voor 1,15 miljoen euro’s. Met 1.037 vierkante meter perceeloppervlakte heb je lekker veel ruimte. De inpandige garage mét werkbank is vanuit de keuken toegankelijk. Kan je tijdens het snijden je courgette af en toe een blik werpen op de wagen. Lekker toch. Of een potje pingpongen.

De dosis nostalgie gaat verder als we virtueel door de tuin lopen. Helemaal achterin onder een carport staat nog een geschiedenisboek op wielen geparkeerd. Wie weet wat het is mag het zeggen. Ik ga te weinig decennia mee om hier chocola van te maken. Bite me. Alle foto’s van deze parel van een woning check je op Funda!

Liever iets moderns? Dat kan ook hoor.