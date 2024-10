Autoblog Garage: Mazda 6 Sportbreak van Loek

Ja, da’s even wennen. De Mazda 6 Sportbreak van Loek is gloednieuw in de Autoblog Garage!

Voordat we beginnen: nee, ik heb geen kind gekregen (of een kinderwens aan de horizon). Nee, ik ben niet van plan een taxibedrijf te starten. Nee, ik heb eigenlijk geen één rationele of praktische reden waarom ik nou perse een stationwagon wilde. Dat is gewoon al jaren een fascinatie geweest van mij. Het is als je het mij vraagt de mooiste carrosserievorm en in de huidige wereld een mooie vuist tegen het steeds groter wordende crossovergeweld. Er hangt natuurlijk altijd een zweem van ‘familiebak’ rond de stationwagon, maar tegelijkertijd zijn de meeste forse stationwagons wel altijd uitgerust met dikke motoren, comfortabele onderstellen en lekkere zitposities. Plus, het komt voor dat er meer dan twee personen in de auto zitten en achter beenruimte hebben is soms ook fijn.

Grootheidswaanzin

Dan nog kon ik altijd mijn rationele gedachten laten zeggen ‘ja, maar, formaat Golf is eigenlijk groot zat en het is niet nodig om groter te willen’. Wat tot en met recent ook zo was. Het omslagpunt kwam toen ik eens ging berekenen wat mijn oude Golf GTI nou eigenlijk kost, in acht houdende dat er bijna 25.000 kilometer per jaar mee wordt gereden. Dat was veel geld. En vrijwel al die kilometers zijn snelwegkilometers, waar je het toegevoegde ‘leuke’ deel van een GTI niet voelt. Sterker nog: daar was de GTI gewoon absoluut niet zijn element, het kostenplaatje bekijkend. Echt onrustig of extreem dorstig was het ook niet, maar het totale kostenplaatje werd wel een beetje schrikbarend. Dan is een zuinige diesel gewoon een beter idee nu het nog kan, en als je dan toch bezig bent, maak er een comfortabele grote auto van die ook nog eens die lang bestaande wens voor een stationwagon vervult. Het is eigenlijk ideaal: mensen dumpen hun grote diesels nu juist massaal. En mensen dumpen hun diesel-stationwagons ook sneller, want dan kopen ze een crossover. En dus vond ik dat ik eindelijk moest toeslaan.

Mazda 6 Sportbreak in de Autoblog Garage

Met zo veel om uit te kiezen van BMW, Audi, Volkswagen maar zelfs Renault, Citroën of Jaguar, waarom dan een Mazda? Welnu, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik ben door de Golf wel een beetje verknocht geraakt aan Volkswagen en ik vind momenteel de Passat B7 erg mooi opdrogen. Het nadeel van de B7 is dat je ze maar weinig met echt toffe opties vindt en qua motoren is het ook niet top: de 1.6 TDI BlueMotion is wat futloos en de 2.0 TDI 170 is verrassend dorstig. En ze zijn nog verrassend duur. En, Volkswagen is een mooie middenweg, maar tegelijkertijd wordt het daarom wel nogal ‘gewoontjes’. Je ziet een Passat of Golf nog zo veel, of het nou een Golf V of Passat B6 of een nieuwer model is. Het is een makkelijk antwoord op een potentieel lastige vraag. Zelfs de Golf V GTI zie je nog echt best veel als je oplet. Moet je ter contrast maar eens opletten hoe vaak je een eerste generatie Mazda 3 MPS ziet.

Want ja, Mazda. Weer iets heel anders na een Renault en een Volkswagen. Maar zo ben ik wel een beetje. Ik ben niet zo merktrouw. Ik kan een auto los zien van het merk dat hem maakt. De Golf V vind ik bijvoorbeeld erg gaaf opdrogen, maar de Golf VI vind ik dan weer helemaal niks. En ik kan ook niet zeggen dat ik enorm warm loop voor het hele gamma van Mazda.

Het gaat dan ook om de Mazda 6 en deze generatie (‘GJ’ voor intimi) in het specifiek. Misschien wel de mooiste stationwagon ooit gebouwd als je het mij vraagt, al deelt hij die titel wel met de Audi A6 C7. De C7 zit echter nog in de fase waarin ze nog aan de dure kant zijn. Da’s bij de Mazda wel anders en de 6 vinkte eigenlijk rationeel ook veel hokjes aan. Ik vind het model mooi, je kan ze krijgen met bijzonder veel opties, de automaat is dikke prima, de motor zou betrouwbaar moeten zijn (kom ik zo even op terug) en je kan ze voor goede prijzen vinden. Tot het punt dat ik eigenlijk een mooi eisenlijstje kon samenstellen: ik wilde graag een rode (want Soul Crystal Red is geniaal), idealiter met stoffen bekleding, schuifdak en automaat. En als je dan toch bezig bent: er stond een hele mooie GT-M 175 automaat te koop, in het rood.

‘Verkeerde’ spec?

En wat is het geworden? Een grijze, géén GT-M, zonder schuifdak, met leren bekleding en met handbak. Tsja. Waarom dan toch voor deze gegaan? Een paar redenen.

Om te beginnen met de motor- en transmissiekeuze. Het hoofddoel van deze auto is dat het een ietwat saaie, degelijke, recht-door-zee snelweg-cruiser moet zijn. Dan is die GT-M Skyactiv-D 175 leuk, maar je levert in op zuinigheid. Datzelfde geldt voor de automaat, ook als je die kiest voor de 150 pk sterke versie van de 2.2 Skyactiv-D. Eigenlijk dus een dodelijke combinatie. Een dergelijke dikke diesel is een beetje als in een volledige sportoutfit aan komen zetten bij een potje petanque: het helpt niet echt. Mijn Mazda 6 is daarom een Skylease+ met de 2.2 Skyactiv-D met 150 pk. Skylease+ was als ik me niet vergis een tijdelijk geleverde uitvoering die ook lekker in de opties zat. Dus alles wat je wenste in 2013 zit er gewoon op.

Bovendien lever je qua uiterlijk niks in, want mijn 6 heeft de voorlip, achterbumper met 2 uitlaten en 19 inch velgen die de GT-M ook had. Optisch dus net zo dik als het topmodel, al moet ik wel zeggen dat de antracietkleurige velgen even wennen zijn (en wellicht niet blijven). De echte reden dat ik de grijze exterieurkleur heb geaccepteerd: het was in combinatie met pindakaasleer. Dat is dan weer erg fraai in mijn ogen, leder of niet. Het doet op een gekke manier ook denken aan de specificatie van de Audi TT Roadster van de eerste generatie met het ‘baseball’-interieur, die was ook grijs. Ik houd er wel van. En het schuifdak, ach, dat was leuk dat de Golf dat had maar ik kan ook wel zonder leven.

En ja ik weet het, grijs blijft grijs. Maar goed, nu collega @machielvdd eindelijk een rode F-Type heeft gekocht in plaats van een witte of grijze Z4 of SLK, blijft team rood ook zonder mij gerepresenteerd in de Autoblog Garage. Mazda’s Soul Red blijft briljant, maar een veel gehoorde klacht over deze generatie 6 is de kwaliteit van de lak. En dan heb je dus binnen de kortste keren hetzelfde probleem als wat ik had met de afbladderende lak van de Golf. Niet dat grijs daar volledig immuun voor is, maar het gebeurt wat minder snel. En deze kleur, Machine Grey Metallic geheten, is nog steeds een ‘kristaleffect’-lak en dankzij het chroom staat het de 6 eigenlijk best chique.

Aankoop

De hoofdreden voor het kiezen van deze Mazda 6 Sportbreak voor in de Autoblog Garage was dat het een hele goede deal leek. De 6 stond bij een particulier in Noord-Brabant die juist in de omgekeerde positie van mij zat: door een andere baan reden zij ineens niet genoeg meer voor diesel. Voor een mooi bedrag voor deze kilometerstand (192.000 kilometer) durfde ik het aan.

Het ophalen en overschrijven van de auto zou een makkelijke taak moeten zijn. Bij een proefrit kwamen geen hele gekke dingen aan het licht en de specificatie van de auto was echt top, naast het hebben van een gunstige kilometerstand en gedocumenteerd onderhoud. Er is goed gezorgd voor deze Mazda 6. Dus gelijk de hand geschud en het geld overgemaakt. Totdat de ABN Amro-app ineens zei: daglimiet overschreden. Huh, die had ik toch aangepast? Nou, kennelijk niet, en er zit uit veiligheidsoverwegingen vier uur tussen het aanpassen en het daadwerkelijk gebruiken van je nieuwe limiet. Na het in lichte paniek opbellen van mijn vader hebben we zo’n 80 procent van het aankoopbedrag bij elkaar kunnen sprokkelen voordat hij ook aan zijn limiet zat. Gelukkig kon de laatste paar honderd euro overgemaakt worden via PayPal, waar je met terugwerkende kracht dus ook de hele auto mee had kunnen betalen.

De echte grap kwam bij de overschrijving. Met alle documenten in de hand voor een online overschrijving ging het allemaal prima, totdat ik vergeten was dat de RDW ook nog 12,50 vraagt voor zo’n overschrijving. Die moet je dan doen met iDeal. Oh ja, die daglimiet… dat lukte dus weer niet. Door het proces te herhalen op een laptop konden we het zo manipuleren dat de iDeal-betaling door iemand anders gedaan kon worden. Frustrerend is dat, je geld op je scherm zien en er niet bij kunnen. Het hielp ook niet dat de RDW tussen elke aanvraag, wederom uit veiligheidsoverwegingen, een vertraging van 15 minuten forceert. Mochten de vorige eigenaren van de Mazda, en The Artist Formerly Known As GTWillem die mij heeft bijgestaan in het ophalen van de auto, dit lezen: ik kan jullie niet genoeg bedanken voor het geduld dat jullie toonden en mijzelf niet nederig genoeg opstellen voor het circus dat deze overschrijving was.

Eerste indruk

Al met al werd het een uur of 1 ’s nachts dat ik thuis was, maar wel met een mooie eerste impressie van de Mazda 6 Sportbreak als snelwegmonster. En dat is lekker zeg. Bij 140 km/u verbruikt ‘ie minder dan de Golf doet bij 100 km/u en bij 100 km/u haal je makkelijk boven de 1 op 23. De fabrieksopgave van 1 op 27,5 lijkt wat vergezocht, maar een opdrachtje hypermilen zie ik wel zitten een keer. Verder is de auto rustig, comfortabel, ruim en het interieur is eigenlijk top. Ja, de navigatie is wat verouderd en ja, écht moderne features moet je missen (zoals adaptive cruise control, CarPlay en dat soort werk), maar verder heb je alles wat ik zou wensen.

Op het moment dat jullie dit lezen is de Mazda 6 al twee weken in mijn bezit en heb ik een iets beter algemeen beeld van leven met deze dikke SW. Ik zal niet doen alsof de Mazda net een Golf GTI is, maar voor het type auto had ik minder verwacht. De diesel wil nog best vooruit. De schakelmomenten zijn even wennen, ik heb sinds ik mijn rijbewijs heb gehaald in 2017 niet meer gereden in een handgeschakelde dieselauto. Wel heerlijk om te zien dat je met normaal gebruik de 2.000 toeren niet overschrijdt: daar blijft de auto lekker kalm van. Ook al is het in de stad geen feest en merk je duidelijk dat de snelweg echt is waar de 6 zich thuis voelt. Geen centje pijn, rustig, zuinig en als bonus echt best goede speakers: een dikke duim omhoog.

Imperfecties

Is ‘ie perfect? Dat is een tweedehands auto niet snel, dus ook deze Mazda 6 Sportbreak uit de Autoblog Garage niet. Her en der zitten er wat kleine plekjes op de auto, met name een wat forsere schade aan de rechterkant wil ik nog een keer oplossen. Oh ja, en het linker achterraam is defect. Niet dat die nou zo vaak gebruikt wordt, maar je wil toch een auto waarbij alles het doet.

Die diesel…

Als je echter op het internet rondstruint, is er nog een potentiële imperfectie. Namelijk die hele Skyactiv-D dieselmotor. Door meerdere mensen is mij verteld dat ze wel heel blijven, maar het internet staat ook vol met verhalen van mensen die het tegendeel menen en zelfs mensen die iedereen ten strengste zouden afraden om ooit een auto met deze motor te kopen. En toch heb ik dat gedaan. Want wie goed zoekt zal ook vinden dat het juiste onderhoud ervoor zorgt dat het allemaal wel mee kan vallen, helemaal als je de auto alleen gebruikt voor ritjes waar hij lekker op temperatuur kan komen (met name dat het systeem dat het DPF reinigt voldoende temperatuur heeft om die schoon te blazen). Oftewel, eigenlijk alles wat ik ermee rijd. Tot nu toe is er piekfijn gezorgd voor deze 6, dus dat ga ik vooral blijven doen. Daarnaast wil ik binnenkort al even wat zaken preventief aanpakken en dan moet het volgens mij helemaal goed komen. Bij een auto die stervende is zijn de signalen vrij snel duidelijk, maar deze Mazda 6 loopt dikke prima.

Conclusie

Kortom: met een portie gezonde hoop en een beetje wijsheid, kan ik er weer even tegenaan. Is het een downgrade ten opzichte van een Golf GTI, zo’n Mazda 6? Als funauto, ja. Maar dit is geen funauto, dit is serieus werk om mij comfortabel te vervoeren. De jacht op een toffe funauto is dus officieel geopend, terwijl we de puntjes op de i zetten bij de Mazda. En hopen dat door goede verzorging alle horrorverhalen over deze motor voorbarig waren.

