In de showroom: wat je moet weten over de Mercedes GLA

Normaal gingen jullie met Pasen zelf naar de dealer, nu is Wouter voor jullie langs geweest. Goede gelegenheid om in de showroom meer te vertellen over de Mercedes GLA.

Sinds eind maart is een bezoekje aan de dealer niet meer zo vanzelfsprekend. Iets met Coronavirus. Traditiegetrouw gingen wij Nederlanders massaal naar de autodealer tijdens de Paasdagen. Omdat jullie dat NU niet hebben gedaan zijn wij op bezoek gegaan bij een verder lege showroom.

Om te laten zien dat een bezoek nog steeds wel mogelijk is. Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen is eigenlijk alles tot aan een proefrit nog mogelijk. Maar ook snuffelen in de showroom aan een model dat je nog niet veel op straat tegenkomt als de Mercedes GLA is nog steeds mogelijk.

Nu zijn wij de rotste niet en hebben we Wouter naar Louwman Mercedes (voorheen Rüttchen) gestuurd om voor jullie de Mercedes GLA aan een serieuze showroom test te onderwerpen.

Met dank aan Louwman Mercedes voor de gastvrijheid.