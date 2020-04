Verandering van spijs doet eten. In deze lezersvraag: is jouw autosmaak door de jaren heen anders geworden?

Waar je als 18-jarige helemaal wild van was, zal 10 of 20 jaar verder totaal anders zijn. In de basis kun je nog steeds fan zijn van bepaalde concepten. Denk aan achterwielaandrijving of een snelle stationwagen. Maar wat is er eigenlijk veranderd?

Misschien was je vroeger wel apetrots op je Opel Tigra of Honda CRX met een knalpijp. Kijk je nu terug op die periode dan kan een facepalm niet uitblijven. We worden ouder en als het goed is ook wijzer. Dat betekent niet dat je je ergens voor hoeft te schamen. Iedereen heeft zijn eigen (veranderende) autosmaak, vandaar ook deze lezersvraag. Niets is goed of slecht. Iedereen mag en kan zijn auto naar hartelust rijden. Al staan wij Nederlanders altijd klaar met ons oordeel.

Als je terugkijkt op je eigen autoleven, hoe is je smaak dan anders geworden of ontwikkeld? Om het op mezelf te trekken. Voorheen werd ik absoluut wild van een luide uitlaat. Hoe meer geluid, hoe beter. Naarmate ik ouder ben geworden is die smaak voor een deel gedraaid. ‘Opeens’ ben ik comfort belangrijker gaan vinden dan hoeveel decibellen de uitlaat produceert.

Nu ben jij, de Autolog-lezer, aan de beurt. Wat was 5, 10 of 15 jaar geleden helemaal de bom volgens jou, maar nu gruwel je van die gedachte? Kortom in deze lezersvraag, wat is er bij jou qua autosmaak veranderd?