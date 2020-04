Moet bijtelling op elektrische auto’s volgend jaar wel omhoog?

Per 2021 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog van 8 naar 12 procent. Sommige verenigingen pleiten er nu voor dat niet te doen.

Elektrische auto’s zijn duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Die elektrische auto’s zijn echter in de meeste gevallen beter voor het milieu. Dus willen overheden heel graag dat we allemaal in zo’n elektrische auto gaan rijden. En hoe wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat we in zo’n elektrische auto gaan rijden? Met aanschafsubsidies en verlaagde bijtelling.

Het probleem met die verlaagde bijtelling is alleen dat het de staat geld kost. En dat vindt de overheid natuurlijk niet zo leuk. Dus wordt de bijtelling gefaseerd verhoogd. In 2019 was het nog 4 procent, dit jaar is het 8 procent, volgend jaar wordt het 12 procent.

Coronavirus

Er zijn echter een paar partijen die vinden dat dit even moet worden uitgesteld vanwege het coronavirus. De BNR Nationale Autoshow deed deze week een rondje om te kijken wat men denkt. Meindert en Wouter begonnen bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Directeur Renate Hemerik vindt dat de bijtelling nog een jaartje moet worden uitgesteld, waarvoor ze drie redenen heeft.

Haar eerste punt is het idee dat veel EV’s die dit jaar nog afgeleverd hadden moeten zijn, misschien pas volgend jaar geregistreerd worden. Vanwege de coronacrisis ligt de Europese autoproductie immers plat. De hoop is dat deze eind deze maand nog wordt opgestart, maar daarmee werk je natuurlijk niet meteen alle tekorten weg.

En wat is het probleem van een auto die pas volgend jaar wordt geregistreerd? Dan mis je de verlaagde bijtelling van dit jaar. Dat was voor niemand te voorzien, dus moeten we het een jaartje verlengen, aldus Hemerik. Haar overige twee punten hebben met het economisch impuls van een verlaagde bijtelling en het behalen van de milieudoelstellingen.

Jojo-beleid

Voorzitter van de RAI Vereniging Steven van Eijck is het niet met Hemerik eens. Zijn vereniging heeft de afgelopen jaren immers geklaagd dat de overheid een jojo-beleid zou uitvoeren met die bijtelling. Het zou daarom ‘bijzonder’ zijn als ze juist nu zeggen dat de overheid zo’n jojo-beleid moet uitvoeren. Hij wil een stabiel economisch beleid, dat zou goed zijn voor de consument én de autobranche.

Een uitgesteld tarief zou juist een nadelig effect kunnen hebben voor elektrische rijders, zo denkt Van Eijck. Want als er in 2021 ineens veel meer elektrische auto’s geregistreerd worden dan berekend, mist de overheid geld. Dus moet de regering in 2022 juist een hoger bijtellingspercentage rekenen. Een marktverstorend effect dat Van Eijck juist wil voorkomen.

Een ‘hand aan de kraan’-principe, dus. Hier is Maarten van Biezen van Vereniging Elektrische Rijders het mee oneens. “Dit gaat over een hele sector, een ecosysteem van elektrisch rijden die je op de been wil houden”, zegt Van Biezen tegen Meindert en Wouter. “Die hebben soms een zetje nodig.” Een zetje in de vorm van een jaartje langer minder bijtelling, zo denkt Van Biezen. Hij is bang dat het verschil tussen 12 procent bijtelling voor een EV en 22 procent voor een auto met een brandstofmotor, ervoor zal zorgen dat ‘de gemiddelde werknemer’ voor een brandstofmotor kiest. Waardoor we die oh zo belangrijke klimaatdoelen niet meer halen, natuurlijk.

Kortom, over dit onderwerp is nog wel wat onenigheid. Misschien moeten we de oplossing dan maar in het midden zoeken? Tien procent bijtelling, bijvoorbeeld?

De Nationale Autoshow

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Meindert en Wouter praten met Ziggo Sport-commentator Olav Mol over zijn kinderboek en visie op de Formule 1-kalender. En Wouter test het eerste model van Polestar, PHEV-coupé Polestar 1.

Foto: Nieuwe Elektrische Mini van @Supercarboy, via Autojunk.nl.