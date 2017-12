In de toekomst worden auto’s gebouwd met meer gevoel

Goed nieuws?

Een veelgehoorde klacht onder autoliefhebbers is dat auto’s vandaag de dag wat klinisch zijn. Vroeger moest je nog een keer flink vloeken of juist lieve woordjes zeggen tegen je auto voordat ‘ie wilde starten op een frisse wintermorgen. Tegenwoordig starten die krengen gewoon altijd zonder enig probleem. Man man man…

Toch zullen auto’s in de toekomst waarschijnlijk weer meer gevoel krijgen. Op zich is het geen nieuw idee om sensoren aan te brengen in de heilige koe zodat deze kan loeien als er schade optreedt. Doch onderzoekers van Clemson University (Go Tigers!) hebben op basis van dit idee een nieuwe oplossing bedacht die geen externe sensoren of elektrische voeding nodig heeft.

Het idee is om ‘magnetostrictive’ materiaal te verwerken tussen lagen composiet. Dit materiaal fungeert als een soort zenuw die het kan waarnemen als onderdelen versleten zijn, kapot zijn of anders/te zwaar beladen worden. Het klinkt een beetje abstract, maar het leger heeft er alvast vertrouwen in. Zij hebben professor en projectleider Oliver Myers 993.492 Dollar beschikbaar gesteld om het idee verder te ontwikkelen. Een apart bedrag dat je jezelf af doet vragen wat voor auto/vakantie/keuken de ambtenaar die het bedrag heeft overgemaakt gekocht heeft voor 6.508 Dollar, maar dat terzijde.

Een voor de hand liggende toepassing voor de techniek zou in auto’s zijn, maar het leger denkt groter dan dat. Veel materiaal wordt nu standaard na een bepaalde periode vervangen, zonder dat men weet of het daadwerkelijk versleten of beschadigd is. De kunstmatige zenuwen zouden daar verandering in kunnen brengen door ofwel eerder, of juist later aan te geven dat een onderdeel aan vervanging toe is. Dit kan zowel levens als geld besparen.

Desalniettemin vermoedt Myers dat de techniek pas over tien à twintig jaar inzetbaar is. Dat klinkt dan weer wat weinig ambitieus. Of zou het een zeldzaam gevalletje realisme zijn? (via Clemson University)



Image-Credit: warme Porker via autojunk