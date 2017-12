Lauda: “Mercedes heeft Max Verstappen geen aanbieding gedaan”

Volgend jaar eens goed opletten of zijn neus gegroeid is.

Voor velen, inclusief ondergetekende, kwam het enigszins als een verrassing dat Max Verstappen aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix aankondigde dat hij tot en met 2020 bij Red Bull Racing zou blijven. Dat dit voor volgend jaar het geval zou zijn en misschien zelfs voor 2019, leek me wel logisch gezien alle informatie die we hadden over het contract van MV33. Maar om voor de periode daarna even de kat uit de boom te kijken en de wateren te testen, leek eveneens een no-brainer voor Max en zijn team.

Immers is Max hot property in de F1. We durven zelfs wel te stellen de hottest property in de F1, want ja, Hamilton is ook nog heel goed, maar Max is 20 jaar oud. Hoewel dingen altijd snel kunnen veranderen, hoeft de Nederlander in principe niet bang te zijn dat hij verlegen komt te zitten om een stoeltje en zou hij een beetje kunnen pokeren, toch?

Misschien wordt dat enigszins overschat. Want waar er al een biedingsoorlog tussen Mercedes en Ferrari in het verschiet werd gesteld door echte kenners, heeft Niki Lauda in gesprek met Red Bull’s Servus TV aangegeven dat Mercedes Max helemaal geen aanbod heeft gedaan. Sterker nog, ze hebben niet eens gepraat over een mogelijke deal, laat staan over geld. Niki claimt zelfs dat hij tegen zijn mattie Helmut Marko gezegd heeft dat deze zich een hoop geld had kunnen besparen:

Ik heb een hele goede verstandhouding met Helmut Marko, we vliegen samen de wereld over en dergelijke. Maar als Helmut het gevoel krijgt dat je iets van hem af wil pakken, sluit hij voor je het weet een contract af [om dat te voorkomen]. Ik heb daar met hem over gepraat en hem gezegd ‘je had je veel geld kunnen besparen, wij hebben helemaal niet met Max gesproken’.

Superdeal dus, van die Max.

Image-Credit: Max en Jos via Instagram