Veilingsnoep: een Tesla Model S limo die bijna af is

Negentig procent af, ik zweer het je.

Afgelopen weekend schotelden we je al een Tesla Model S station voor, gemaakt door een stel Britten die het beste voor hebben met de trouwe viervoeters. Maar je kan letterlijk en figuurlijk natuurlijk nog groter dromen, vooral als je uit ‘Murica komt. Het bewijs: deze Tesla Model S limousine.

Zoals te zien is op de foto’s, heeft de limo nog wat werk nodig voordat ‘ie daadwerkelijk de weg op kan. Volgens de verkoper is ‘ie ’90 procent af’. De reden hiervoor is dat de auto gediend heeft voor een reclameproject en daarvoor hoefde de auto niet per se volledig afgebouwd te worden.

De basis van de limo wordt gevormd door een Tesla P85D en het middenstuk is gemaakt van aluminium. Dit is wel ‘gewoon’ gedaan door een bedrijf dat zich daadwerkelijk bezighoudt met het bouwen van limo’s. Niet dat je denkt dat het Amerikaanse equivalent van de Loden Leeuw-winnaar een zaag in een Tesla gezet heeft, wat de foto’s eerlijk gezegd wel een beetje doen vermoeden.

Het is dan ook een optie om het bedrijf in kwestie een niet gespecificeerde extra som geld te geven om het gevaarte alsnog af te maken. We vragen ons af waarom de limobouwer dit niet sowieso doet, maar goed, ze zullen de nodige rekensommetjes wel gemaakt hebben.

Zelf word ik niet direct heel warm van dit projectje, maar het hoogste bod staat inmiddels toch al op 30.100 Dollar. Mocht je dus interesse hebben zal je meer moeten bieden alvorens ‘m op te halen in het zonnige Huntington Beach, California. Ik ben vast benieuwd naar het rapport wat de RDW opstelt bij invoer.