In deze 10 steden gebeuren de meeste verkeersongelukken - Autoblog.nl

Het mag geen verrassing zijn dat in steden de meeste verkeersongelukken voorkomen. In dit lijstje de 10 steden waar de meeste ongevallen plaatsvonden.

Hoe meer mensen op een kluitje, hoe statistisch gezien groter de kans op een ongeval. Heel zwart op wit is het niet een heel spannend lijstje. Natuurlijk vinden er in een dorp met 9.000 inwoners nauwelijks (ernstige) verkeersongevallen plaats in vergelijking met een drukke stad. Toch is het interessant om te zien waar het nu precies misgaat en hoe vaak.

RTL nieuws heeft op basis van cijfers van Rijkswaterstaat en de politie een lijst gepubliceerd. Aanleiding was het recente rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Die concludeerde dat er een hoop werk aan de winkel is. Het rapport spreekt over 21.400 ernstig verkeersgewonden in 2019. De afgelopen 10 jaar is er een trend zichtbaar dat het aantal gewonden nog altijd stijgende is.

10 steden met de de meeste verkeersongelukken

Het zou wel een erg lang lijstje worden als we alle gemeentelijke cijfers hier neer poepen. De lijst laat je nu de 10 steden met de de meeste verkeersongelukken zien. Opvallend genoeg zijn er geen uitschieters. De drukste steden scoren behoorlijk gelijk aan elkaar en daarna volgen de kleinere steden van ons land. De top drie bestaat uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hekkensluiter is Tilburg op de tiende plaats.