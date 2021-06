Lezersvraag: wat doe jij bij irritatie in het verkeer? - Autoblog.nl

We kunnen nog zo poeslief zijn in de dagelijkse omgang. Vroeg of laat ga je irritaties krijgen in het verkeer! Daar gaat deze lezersvraag over

Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen in het verkeer. De één kan daar beter in omgaan dan de ander. Het kan ook voorkomen dat je getuige bent van een verkeersruzie, pal voor je neus. Het is dan het beste om afstand te houden, want het laatste wat je wil is betrokken raken bij heethoofden die het later op jou gemunt kunnen hebben.

Irritaties in het verkeer

Irritaties in het verkeer zijn er in alle soorten en maten. Iemand die kleeft op je achterbumper, een automobilist die je geen gaatje gunt bij het invoegen en ga zo maar door. De kracht is even tot tien tellen en kalm blijven. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je iets overkomt in het verkeer waar je geen schuld aan hebt. Denk aan iemand die snel een gaatje vult met zijn auto in de file voor je neus, terwijl jij juist probeert een veilige afstand op je voorligger te creëren.

Misschien heb je wel tips voor andere Autoblog-lezers. In deze lezersvraag zijn we dan ook op zoek benieuwd naar wat jij doet bij een irritatie in het verkeer. Ga je in de tegenaanval? Laat je het aan je voorbijgaan? Pak je diegene op een later momentje weer terug? Kortom, laat het weten in de comments!