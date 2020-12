Hé? Minder verkeer, maar toch méér verkeersdoden? - Autoblog.nl

Zeker in de eerste helft van dit jaar waren de wegen van Nederland lekker rustig. Toch vallen er in 2020 waarschijnlijk meer verkeersdoden dan minder.

Wie na maart dit jaar op de snelweg is geweest, zal het vast hebben gemerkt. Van drukte was nog amper sprake, laat staan dat er veel files waren. In het najaar werd het wel weer wat drukker, maar toch leken de files van 2019 er dit jaar niet meer te zijn. Waarschijnlijk ga je er vanuit dat minder verkeer ook leidt tot minder verkeersdoden, maar Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ziet dat niet in de cijfers.

Sterker nog, volgens SWOV-directeur Peter van der Knaap is de kans groot dat het aantal verkeersdoden in 2020 eerder al stijgen dan dat dit zal dalen, zegt hij bij de BNR Nationale Autoshow. Daarbij plaatst hij wel meteen de kanttekening dat het nog om voorlopige cijfers gaat, op basis van het eerste halfjaar van 2020.

Maar waarom denkt de SWOV dat er dit jaar meer verkeersdoden zijn geweest dan vorig jaar? Dat heeft volgens Van der Knaap alles te maken met een verschuiving die er dit jaar is geweest. We reizen minder in relatief veilige vervoersmiddelen als het openbaar vervoer en auto’s. In plaats daarvan kiezen we minder veilige vervoersmiddelen als motoren, bromfietsen en snorfietsen. Die laatste groep springt er volgens Van der Knaap negatief uit, omdat die vaak worden opgevoerd én mensen geen helm hoeven te dragen.

Ook het aantal ouderen dat in het verkeer omkomt of gewond raakt blijft stijgen. Inmiddels is veertig procent van alle mensen die in het verkeer omkomt zeventigplusser. Ook zestigers zijn kwetsbaar, zegt Van der Knaap. Dit heeft volgens de SWOV voor een deel te maken met kruispunten waar ouderen links afslaan. Ouderen vinden het lastig om over de schouder te kijken, wat bij auto’s en fietsen natuurlijk wel nodig is als je links afslaat. De SWOV pleit er dan ook voor om daar meer rekening bij te houden in het wegontwerp, zoals bijvoorbeeld opstelplekken te organiseren waar mensen linksaf kunnen slaan.

De overheid wilde dit jaar dat er ‘slechts’ vijfhonderd mensen om zouden komen in het Nederlandse verkeer. Dat gaan we dit jaar dus niet halen, denkt Van der Knaap. Vorig jaar lag het op 661 verkeersdoden, de SWOV denkt dat het dit jaar ‘iets meer’ zal zijn. Ook voor het aantal ernstige verkeersgewonden had Nederland voor 2020 een grens ingesteld, namelijk 10.600 ernstige gewonden. De SWOV denkt echter dat het er 21.400 zullen zijn.

Dus wat moet de overheid volgens Van der Knaap doen om dat aantal verkeersdoden en ernstige gewonden omlaag te krijgen? Meer handhaven en beter kijken naar wegindeling, maar ook het wagenpark verjongen. De SWOV-directeur noemt het daarom geen gek idee als de BPM wordt verlaagd. Daarbij moeten veiligheidsfuncties als forward collision warning en automatischenoodremsystemen financieel gestimuleerd worden. Dat je op zulke functies bijvoorbeeld geen btw of BPM hoeft te betalen. “Dat hoort echt wel bij een totaalpakket om het verkeer echt veilig te houden”, zegt Van der Knaap.

