Bedrijfsleven wil niet opdraaien voor nieuwe autobelastingen - Autoblog.nl

Eerder deze week werd een nieuw plan gepresenteerd door de automotive branche. Zo reageert het bedrijfsleven op het plan, want hoe gaat dat straks met autobelastingen onder bedrijfswagens?

Betalen naar gebruik, als transformatie van de huidige manier waarop autobelastingen gelden. In een reactie zegt Transport en Logistiek Nederland (TLN) positief te kijken tegen deze plannen. Wel plaatsen ze een kanttekening. Bijvoorbeeld over de kosten.

Autobelastingen onder bedrijfswagens

TLN wil voorkomen dat het bedrijfsleven moeten gaan opdraaien voor de vergroening van het personenverkeer. Uiteindelijk gaat deze sector het meeste lappen met een betalen naar gebruik systeem. Ze maken immers dagelijks kilometers op de Nederlandse wegen.

Betalen naar gebruik is niet het enige plan op het gebied van veranderingen van heffingen. Zo is er een vrachtwagenheffing in de maak. Dit moet een alternatief worden op Eurovignet en een deel van de MRB zoals we die nu kennen. TLN heeft ook zo z’n eigen ideeen over een hervorming van de autobelastingen. Wat hen bereft gaan de accijns op diesel- en benzine met 0,01 en 0,03 cent omhoog. Dat zou meer opleveren dan een geadviseerde verhoging van de MRB.

En zo hebben verschillende organisaties een eigen kijk op hoe het anders moet. Dat het uiteindelijk anders moet met de autobelastingen in Nederland lijkt evident, ook als dat invloed heeft op de bedrijfswagens. Het is aan Den Haag om plannen uit te denken en om met een voorstel te komen waar de meeste partijen tevreden mee zullen instemmen.