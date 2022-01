Houdt Euro NCAP vast aan 5-sterrensysteem?

De veiligheidsscore van een auto wordt door Euro NCAP uitgedrukt met een sterrenscore. Vijf sterren is de topscore. Blijft dit systeem gehandhaafd?

Voertuigveiligheid

Euro NCAP vormt in Europa de standaard als het gaat om voertuigveiligheid. Elk jaar rijdt Euro NCAP de nodige auto’s in stukken met als doel een indicatie van de veiligheid te geven mocht het een keertje fout gaan op de weg. Aan de testmethode van Euro NCAP wordt vrijwel elk jaar gesleuteld. Reden genoeg voor een interview met deze organisatie, want wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst?

Roadmap voor 2030

Volgens de woordvoerster van Euro NCAP houdt de botsproeveninstantie vooralsnog vast aan de protocollen die voor 2020 tot 2022 zijn geschreven. Maar voor 2023 gaat er wel het nodige veranderen. “Alle aanpassingen publiceren we tegen het einde van dit jaar. Dan komen we met een heuse roadmap voor 2030”, aldus de woordvoerster in gesprek met Autoblog.nl.

Strenger op het gebied van…

Onder meer op het gebied van bestuurdermonitoring gaat Euro NCAP strenger beoordelen, maar ook de werking van een botspreventiesysteem komt onder een extra groot vergrootglas te liggen. Een botspreventiesysteem – ook bekend als AEB, active emergency braking – omvat tegenwoordig veel meer dan alleen een sensor. Een modern AEB-systeem heeft sensoren voor kruisend verkeer, stuurcorrectiemogelijkheden en herkenning van voetgangers (ook kinderen) en fietsers. Zaken die allemaal getest moeten worden.

2022 extra druk jaar

Met het oog op die strengere regels wordt 2022 volgens de woordvoerster een extra druk jaar. “Onze veiligheidstest wordt een stuk strenger, waardoor 2022 een extra druk jaar wordt. Heel veel autofabrikanten willen graag dit jaar nog een sterrenrating krijgen voordat we de protocollen eind 2022, begin 2023 strenger maken.”

Roadmap Euro NCAP

V2X-technologie

Vanaf 2024 wordt ook V2X-technologie getest door Euro NCAP. Dankzij V2X heeft een auto de mogelijkheid om bi-directioneel te laden: de elektrische auto kan dus ook stroom terugleveren aan het netwerk om het elektriciteitsnet te ontlasten. Euro NCAP gaat toezien op de veiligheid van deze systemen en neemt alle bevindingen straks mee in het eindoordeel.

Niet elke auto is veilig

Het testen van voertuigveiligheid is nog altijd heel belangrijk. De aanname dat elke auto tegenwoordig veilig is, gaat niet op. “Ik hoop dat je onze resultaten over de Renault Zoe en de Dacia’s hebt gelezen en gezien?”, aldus de Euro NCAP-woordvoerster. Wat dat betreft doen Chinese auto’s het echt niet slecht, hoewel sommige merken wel wat meer openheid van zaken kunnen geven.

‘Made in China’

Michiel van Ratingen, Euro NCAP’s Secretary General, zegt in een reactie: “Er is sprake van een golf aan in China gemaakte nieuwe elektrische auto’s die in Europa op de markt komen. Denk aan BYD, XPeng, DFSK, Seres, enzovoort. Helaas zijn veel van deze voertuigen nog steeds niet zo transparant voor Europese consumenten als het gaat om veiligheid. Lynk & Co en NIO laten echter zien dat ‘Made in China’ geen pejoratieve term meer is als het gaat om autoveiligheid. Hier hebben we twee nieuwe auto’s, beide ontwikkeld in China, die buitengewoon goed presteren in onze tests.”

Van Ratingen: “Het is duidelijk dat alle fabrikanten weten dat Euro NCAP hoge eisen stelt als fabrikanten auto’s in Europa willen verkopen. Ik ben verheugd dat merken ook bereid zijn om de investering te doen om de beste veiligheidsbeoordelingen te krijgen.”

Over die veiligheidsscore gesproken: Euro NCAP blijft nu maar ook in de toekomst vasthouden aan vijf sterren. Een tiensterrensysteem staat vooralsnog niet op de agenda.