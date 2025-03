In deze Amsterdamse garage staan dikke bakken

Binnengluren in een ondergrondse Amsterdamse garage met lekkers!

Zeg eens eerlijk. Hoe ziet de oprit van je buren eruit? Als de buren al een oprit hebben. Misschien een nieuwe leasebak, maar de kans dat er een dikke liefhebbersauto staat is vast klein. Dan moet je toch echt bij deze ondergrondse garage in Amsterdam zijn.

Want bij enorme villa’s van enkele miljoenen euro’s moet je over de heg kijken om te zien wat de buren hebben staan. In het geval van een appartement kun je gewoon een kijkje nemen in de parkeergarage. Heb je meteen een leuk aanspreekpunt met de buurman. Een buurtbarbecue is er niet bij zonder tuin, maar je kunt wel samen naar een cars & coffee.

Amsterdamse garage met Italiaanse flair

Een garage met potentieel lekkers in huis vonden we dit keer in Amstelkwartier-Noord. Voor een luttele 4,99 miljoen euro kun je dit penthouse op de kop tikken met een fraaie garage. Bereikbaar via een autolift. De garage zit twee verdiepingen onder het complex. Er zijn geïntegreerde wallboxen om hybride en elektrische auto’s op te laden en de vakken zijn breed genoeg voor supercars. Niet van dat benauwde!

De inhoud van de garage is in elk geval goed gevuld. We zien een prachtige gele Maserati MC20, met een Grecale ernaast voor de boodschappen. De buurman/vrouw heeft een Porsche 996 Cabrio, die moet je eens aanspreken voor een upgrade. Dat Maserati duo is toch een stuk origineler en gaver dan de zoveelste Porsche of BMW, nietwaar.

Die prijs van bijna 5 miljoen euro heeft niet alleen te maken met de locatie. De inhoud van 321 vierkante meter is namelijk serieus groot voor een appartement. Er zijn zat huizen die niet eens in de buurt komen van deze woonoppervlakte. Laat staan een appartement! Je mag het met recht een penthouse noemen. Binnen koekeloeren doe je door de online advertentie te bekijken.