Tesla-dealer slachtoffer van vuurwapengeweld

Tesla is tegenwoordig vaker in het nieuws vanwege geweld dan vanwege nieuwe modellen.

Wereldwijd stapelen de incidenten met Tesla in de hoofdrol zich op. De ene keer is het een losgeslagen activist die zich botviert op (de verkeerde) auto. De andere keer zijn het dealers die de pineut zijn. Zelfs in Nederland. Dit keer was een Tesla-dealer in Tigard, Oregon (Verenigde Staten) de sigaar.

Afgelopen donderdag werden rond 01:46 uur minstens zeven schoten gelost, met als resultaat: ingeslagen ramen, drie beschadigde auto’s en zelfs een kogel die door een muur ging en een computerscherm raakte. In Nederland is de kans op vuurwapengeweld minder groot, maar in Noord-Amerika is een patroon leegschieten op een pand kinderspel. Best beangstigend.

Dat de dader het in de nacht deed is nog ‘coulant’. Zo’n actie overdag uitvoeren mag je gerust bestempelen als terroristisch. Zelfs een gloednieuwe Cybertruck moest het ontgelden, met schade ter waarde van ’tientallen duizenden dollars’.

Geweld tegen Tesla

De politie werkt samen met de ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) en de FBI om uit te zoeken wie hierachter zit. Van een dader ontbreekt nog elk spoor.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een Tesla-dealer in de Amerikaanse staat Oregon doelwit is van geweld. In januari gooide een 41-jarige man een Molotovcocktail naar een Tesla-winkel in de stad Salem, waarbij een Model X schade opliep. Alsof dat nog niet bizar genoeg was, kwam hij een maand later terug met een vuurwapen en schoot op een auto en meerdere ramen van de showroom. Dezea man is inmiddels gearresteerd en hangt meerdere aanklachten boven het hoofd.

Tesla lijkt momenteel meer vijanden dan ooit te hebben. Schietpartijen, Molotovs, protesten, hakenkruisen op Superchargers en Tesla’s. Noem maar op. In het nuchtere Nederland valt het allemaal nog wel mee, maar het toch benauwend zijn als mensen een stevige mening over je hebben omdat je toevallig in een Tesla zit.

Via Associated Press. Fotocredit: Tigard Police