Wat moet hier naast komen staan?

De Mercedes-AMG SL is al gearriveerd, nu nog twee andere voitures.

Als je geen zin hebt om een groot perceel met veel oppervlakte te onderhouden hebben we weer een pareltje voor je. Dit huis heeft in principe alles wat je nodig hebt, inclusief drie puike garages, maar staat ook dicht aan de openbare straat. Voordeel: de gemeente zal het groen aan de straat onderhouden. Nadeel: de privacy is net wat minder. Scheelt wel weer in kosten voor de tuinman, zo moet je ook denken.

Echt plezier ga je beleven aan de goed doordachte garage, links van de woning. Dit betreft een verwarmde ruimte (altijd goed voor klassiekers!) waar drie voertuigen geparkeerd kunnen worden. Er is ook nog een study boven de garage.

De huidige bewoners hebben geen riante autoverzameling, want naast de Mercedes-AMG SL zien we slechts een setje fietsen staan in de verder keurig verzorgde garage. Een goede vloer, strakke muurtjes. Helemaal goed. Daar hoef je in principe niets meer aan te doen. Ja, vullen met auto’s. Dat moet je!

Het huis is lekker landelijk ingericht, leuk voor je vrouw (m/v). Leuk detail is de ouderwetse open haard waar je nog lekker hout in kan flikkeren. Tegenwoordig zijn al die haarden afgeschermd of kiest men voor een gasoplossing. In dit geval moet je het helemaal zelf doen, met de kans op spattende vonken op je met borsthaar gevulde bovenlichaam.

Dan nog even de rest van deze woning. De achtertuin is gelukkig ruimer in vergelijking met de situatie aan de voorzijde. Er is een buitenzwembad inclusief poolhouse. Het huis telt tevens twee ontspanningsruimtes en natuurlijk mag de sauna niet ontbreken.

Huis in Ophemert

Dit wellness paradijs met ruimte voor activiteiten is te vinden in Ophemert. Een dorp in de in de Betuwe in Gelderland. Je weet wat dat betekent! Genoeg ruimte en leuke wegen om op verkenningstocht te gaan. Laat de rest maar tobben in de Randstad. Voor 1,89 miljoen ekkie’s maak je deze droom waar. SL niet inbegrepen.