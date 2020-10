Dít kost de spiksplinternieuwe Opel Crossland (zonder X) - Autoblog.nl

Wat kost zo’n verse Opel Crossland eigenlijk? Wij hebben de prijzen van de Opel Crossland zonder X!

Opel is hard bezig om alle General Motors-genen achter zich te laten. Dat is op zich heel erg bijzonder. Het merk was namelijk sinds verbonden met The General van 1929. Sinds de zomer van 2017 is het merk onderdeel van PSA.

Eén van de eerste wapenfeiten was de Opel Crossland X. Deze auto stond op het PF1-platform, waar ook een heleboel compacte Citroëns en Peugeots op staan. Ondanks dat er nog een paar GM-producten aanwezig zijn (zoals de Astra en Insignia) zijn we aanbeland bij het eerste gewijzigde PSA-product van Opel. Tot zover de iets te lange intro. Alle relevantie informatie heeft mijn waarde collega @mahcielvdd al gedeeld in dit Opel Crossland nieuwsbericht. Voor nu hebben we de prijzen voor je!

Prijzen Opel Crossland

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de prijs van de nieuwe Opel Crossland bedraagt 21.999 euro. Voor dat geld krijg je dingen als Lane Departure, cruise control en Hill start assist. Er zijn AB-garage duurtesters die dat niet allemaal hebben. De motor is een 1.2 liter driecilinder met 83 briesende en stampende paarden. Qua koppel kun je je geluk ook niet op, want de machine produceert een boomomwortelende 118 Nm.

Zakelijk

Mocht je een andere uitvoering wensen, dan kan dat. Speciaal voor de zakelijke rijder is er een ‘Business Edition’. Dat is een Edition waarin je je Business kunt doen. Voor 25.749 euro mag je ‘m op naam (van de zaak) zetten. De Opel Crossland Business Edition is gezegend met items al een groot ‘Navi Pro’ infotainmentsysteem, parkeersensoren rondom (plus achteruitrij camera) en LED-koplampen. Ook lekker: de bestuurderstoel is van betere kwaliteit (AGR-certificaat).

Sportieve Opel Crossland

Mocht je je bestuurder ook een goede rug toewensen, is het zaak om te opteren voor de Opel Crossland GS Line. Dan heb je namelijk twee AGR-gecertificeerde stoelen. Daarnaast heb je de verplichte zwarte lichtmetalen wielen, 16″ in dit geval. Ook het dak is zwart. Verder krijg je dingen als sensoren voor licht en regen en airconditioning. Dat ze het vermelden voor de GS Line lijkt te impliceren dat niet alle uitvoeringen het standaard hebben. Oh ja, de prijs van de Crossland GS Line bedraagt 27.849 euro.











Luxe

Als je alles wenst wat mogelijk is, bestel dan de Crossland Ultimate. Deze kost 36.999 euro, maar dan zakt ‘ie door zijn assen van de uitrusting. De bekleding is van alcantara en de velgen meten zelfs 17″. Verder heb je items als adaptieve koplampen, navigatie en wederom LED-koplampen. De Ultimate is niet leverbaar met de basismotor, standaard krijg je meteen de 1.2 met 110 pk. Daarnaast is een 1.2 met 130 pk ook mogelijk. Dieselen kan met een 1.5 met naar keuze 110 pk of 120 pk.

Prijzen concurrentie:

De prijzen voor een B-segment crossover liggen nogal ver uiteen. Sowieso moet je meer dan 21 mille meenemen. De tijden van uitgeklede modellen met extra zwakke motoren lijkt achter ons te liggen. Behalve bij Opel, dan. De Crossland is namelijk vrij voordelig, maar houd er rekening mee dat de concurrentie een krachtigere motor in de aanbieding heeft standaard. Het concurrentie-‘umfeld’ ziet er als volgt uit:

Renault Captur TCe100 Life | € 21.490 euro

Kia Stonic 1.0 T-GDi ComfortLine | 21.495 euro

OPEL CROSSLAND 1.2 BASIS | 21.999 euro

Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet | 21.599 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost | 23.995 euro

Mazda CX-3 121 | 25.490 euro

Nissan Juke 1.0 117 Visia | 24.690 euro

Jeep Renegade 1.0T Limited | 25.690 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI: 25.815 euro

Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 | 25.860 euro

De Opel Crossland is per direct te bestellen. Begin 2021 staat ‘ie bij de dealers!