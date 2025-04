Volvo Island is niet de toeristenattractie die je verwacht

Op Google kan je een toeristenattractie genaamd Volvo Island vinden, maar stel je niet een walhalla voor Volvo-fanaten voor.

Het lijkt erop dat Volvo de juiste balans heeft tussen fans en kopers, en idealiter beide. Het merk kent een grote cultstatus maar verkoopt ook auto’s aan mensen die gewoon een goede auto zoeken. Het is ook een merk waarvan we verwachten dat een toeristenattractie wel in de smaak zou vallen. Gelukkig maar, want die is er. En hij luistert naar de naam Volvo Island.

Volvo Island

Wie nu een eiland inbeeld dat voor en door Volvo-fanaten een soort experience rondom het Zweedse merk huisvest, zit er een beetje naast. Het is wel een eiland, gelegen in een bassin in Illinois, in de VS. Alleen het eiland is niet groot en ook niet echt toegankelijk. Ja, je kan zwemmen. Het ziet er namelijk uit als volgt:

En ja, dat is inderdaad een eerste generatie Volvo S80 die op een klein stukje uitgespaard land in een meer staat. Het wordt op Google gemarkeerd als een attractie en heeft 144 beoordelingen van ‘bezoekers’. Nou is dat natuurlijk niet perse een graadmeter want het internet bevat wel meer onzin (joh), relevanter is de vraag wat het wel is en hoe de Volvo hier beland is.

Mijn

Het idee kwam van degene van wie het land is, de eigenaar van een naastgelegen garage. Het meer was vroeger een mijn en een restant daarvan was een soort brug naar het kleine eilandje waar de Volvo op staat. Zijn idee was om de Volvo erheen te brengen en vervolgens de brug weg te halen, met het Volvo-eiland als gevolg. Het idee was om vervolgens mensen te laten raden hoe de Volvo daar gekomen is door het te vragen aan klanten en andere potentiële geïnteresseerden. Aangezien het water diep is en mensen wellicht naar het eiland willen zwemmen om te kijken, werd geacht dat te veel aandacht vestigen op het eiland gevaarlijk was.

Gefaalde ideeën

Vervolgens was het idee om het meer wel in te richten als een soort eilandscène, met zandstranden en dat soort ongein. Dat en alle andere potentiële ideeën werden echter niks en dus ligt er sinds 2012 een Volvo S80 niks te doen op dit kleine eilandje ergens in Illinois. We zouden niet aanraden om speciaal hiervoor een reis te maken naar Volvo Island, maar hey: mocht je toch in de buurt zijn… (via Google, The Ottawa Times en The Drive)

Foto-credit: een Volvo 244 Turbo die ook wel op een voetstuk mag, door @Ultimora op Autoblog Spots.