“Ruim helft van snelle politie-Audi’s wordt niet gebruikt”

Vijf miljoen euro door het putje?

Het lijkt erop dat iemand bij de Nederlandse politie niet goed heeft nagedacht over de aanschaf van zeventig Snelle Interventie Voertuigen, in de vorm van een verzameling Audi’s A6. Volgens de Telegraaf, dat interne documenten van de politie in handen heeft gekregen, worden ongeveer veertig van de zeventig exemplaren momenteel niet gebruikt.

Dat ongeveer de helft van de SIV’s niet wordt gebruikt, heeft een simpele reden. Om in een dergelijke politieauto te mogen rijden, hebben agenten een speciale rijtraining nodig en niet voldoende agenten beschikken op dit moment over de benodigde vaardigheden om achter het stuur van de 272 pk sterke A6 3.0 TDI te kruipen.

Het probleem is dat de politieacademie het aantal opleidingsverzoeken niet snel genoeg kan afhandelen. Zo zijn er tot dusver te weinig mensen opgeleid om de A6, die in 5,5 seconden naar de 100 km/u snelt, te mogen besturen. Naar verwachting zullen over ruim een jaar pas voldoende mensen de training hebben afgerond, zodat alle SIV’s ingezet kunnen worden. De vertraging is te wijten aan het feit dat de academie momenteel overrompeld wordt door het geven van basisrijopleidingen en trainingen voor arrestatieteams.

De Snelle Interventie Voertuigen behoren o.a. tot de politievloot om te helpen bij achtervolgingen waarbij hoge snelheden worden gehaald. Een plofkraak is een typerend voorbeeld waarbij de Audi A6 wordt ingeschakeld. Daarnaast assisteert de A6 bijvoorbeeld ambulances.