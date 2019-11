Elon Musk wil Porsche Taycan helemaal slopen met update

Porsche die nog op één puntje de Model S te slim af is? Absoluut niet, aldus Musk.

Tsja. Het blijft de gemoederen maar bezig houden: Porsche en hun Taycan komen kennelijk automatisch in een positie dat de Tesla Model S het moet opnemen tegen de kleinere, veel en veel duurdere en specificatiewijs niet eens belachelijk indrukwekkendere Taycan. Als het gaat om puur cijfers voor je geld, ja, dan heb je aan de Taycan niet de beste. Maakt dat uit? Dat moet blijken natuurlijk, Porsche lijkt er niet onder te lijden.

Zijn er dan factoren waarop de Taycan nog scoort? Op papier moet die het hebben van zijn snelheid. De Taycan Turbo S met 761 pk is geen slome duikelaar. Dat is een aspect waar het kiele kiele is tussen de Taycan en Model S. We weten al dat Tesla hard bezig is met een record neerzetten op de ‘Ring, want ze kunnen het al moeilijk hebben dat Tesla daar de Taycan niet alle hoeken van de kamer heeft laten zien.

Op een dragstrip lijkt het een ander verhaal te zijn. Top Gear maakte een video met de twee elektrische sedans en vermeldde daar een sprinttijd van 2,61 seconden voor de Taycan, tegenover 2,68 seconden voor de Model S. Fijn, de auto die twee-en-een-half keer zoveel geld kost, heeft met een marge van 0,07 een voordeel. Maar, dat is niet helemaal juist.

Teslarati plaatste al vraagtekens, maar ook dat was naar aanleiding van een video die weer door iemand anders gemaakt is. Ook Elon Musk vindt dat Porsche helemaal gesloopt moet worden. Daarom komt er snel verandering in de specs van de Model S.

Drag Race Times analysis is correct. Also, there’s a software upgrade for Model S coming out that increases peak power by 50HP, so Model S should beat Porsche Taycan Turbo S by a wider margin in 0 to 60 & 1/4 mile races. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2019

De analyse van de video waarop Teslarati hun standpunt baseerde, is juist, aldus Musk. Daarom krijgt de Model S binnenkort een update van 50 pk. Lachen, een pk-upgrade die je kunt downloaden. Daarmee rijdt de Model S de Taycan zo goed als zoek, zo verwacht Musk.

Ze laten het er dus niet bij zitten daar in de VS. Wordt Porsche GESLOOPT??!! Overwint Tesla??!!