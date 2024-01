In Nederland kost een dikke Honda Civic nu bijna 100.000 euro

De Nederlandse prijs van de Honda Civic Type R kruipt richting een ton.

Allememaggies. Je weet bij voorbaat dat op 1 januari alles weer duurder gaat worden. Toch blijft het schrikken met wat voor prijzen sommige auto’s in de prijslijsten worden gezet. De BPM is wéér omhoog gegaan in 2024 en dat betekent dat leuke auto’s nóg duurder zijn geworden.

Civic Type R Nederlandse prijs

Honda heeft de huidige generatie Civic Type R nog steeds in de Nederlandse prijslijsten staan. Het valt het Japanse automerk te prijzen dat ze dit doen, want wie er met zijn volle verstand eentje gaat kopen weet ik niet.

Mede door de BPM is het model inmiddels krankjorum duur geworden. In Nederland staat het ministerie van Financiën met een zweep klaar als je zo’n leuke 2.0 liter turboviercilinder met 329 pk wil rijden. De Civic Type R heeft bovendien een handgeschakelde zesbak, sprint in 5,4 sec naar de 100 en heeft een topsnelheid van 275 km/u.

95.000 euro en geen airco

De 2024 Nederlandse prijs van de Honda Civic Type R laat je bijna van je stoel vallen. De vanafprijs ligt op €88.560. Dat is de ‘instapper’ en je kunt in de configurator nog wat opties aanvinken. Daar boven zit het topmodel, dat is de S Grade. Met deze in altijd Championship White uitgevoerde Type R krijg je meer voor minder: geen airco, geen parkeersensoren, geen automatisch bedienbare spiegels. Prijs? Een whopping €95.010. Hallo!

Concurrentie

Andere auto’s zijn ook duurder geworden, dus het niet zo dat je bijvoorbeeld voor dat geld een Porsche Cayman kunt rijden. De 718 begint tegenwoordig ook bij 108k. Net als de BMW M2, die er vanaf 121 mille. Wellicht kun je beter voor de Toyota Supra gaan. Ook een viercilinder en die begint bij 72.995 euro. Kortom, de Honda Civic Type R gaat het heel moeilijk krijgen. Petje af als je toch besluit een order te plaatsen voor een gloednieuwe exemplaar. Nu al benieuwd naar de verkoopaantallen in 2024..