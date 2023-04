Honda speelde keihard vals met record

Honda speelde keihard vals, maar toegegeven: dat doet iedereen.

Nürburgring-records zijn in principe compleet waardeloos. Het geeft aan dat een coureur op een zekere dag tijdens bepaalde omstandigheden een bepaalde tijd heeft gereden. In principe gaat het echt helemaal nergens over. Want je wil de tijden kunnen vergelijken en dat kan dus niet. Andere coureurs of andere weersomstandigheden kunnen soms zo 5 tot 10 seconden schelen.

Maar er is nog en reden waarom het niets zegt: de auto waarmee de rondetijd wordt gereden is niet representatief. Ja, afgelopen week reed Honda met de Civic Type-R het record voor voorwielaandrijvers met een tijd van 7:44.881. Leuk, maar compleet waardeloos, dus. Waarom? Niet zozeer omdat de coureur als een bezetene over de Groene Hell ging in de Witte Schicht. Nee, de auto is simpelweg niet te koop op deze wijze zoals de tijd is neergezet.

Honda speelde keihard vals met poging

Ten eerste, de uitvoering. Het was namelijk niet een gewone Honda Civic Type-R, maar een Civic Type-R S. Dat is een iets lichtere uitvoering in de geest van de vroegere Civic Type-RX uit 1998 of de Civic Type-R LE uit 2022.

Paar puntjes die anders zijn:

Navigatie ontbreekt (scherm is wel aanwezig, computer erachter niet)

Geen airconditioning!

Handmatig bedienbare spiegels

Geen lampjes in zonnekleppen

Parkeersensoren ontbreken

Stalen hoedenplank niet aanwezig

Ook geen dimmende binnenspiegel

Loodzware haakjes om bagagenet te bevestigen ontbreken.

Wat het verschil in gewicht is, geen idee. Sommige dingen zijn dermate licht en makkelijk dat we het hadden laten zitten. Een aircosysteem daarentegen kan wel zo 20 kilogram schelen.

Is er meer?

Ja, er is meer! Een andere reden waarom de tijd nutteloos is: de banden. Als jij een Civic Type-R besteld bij de dealer, dan worden deze afgeleverd op Michelin Pilot Sport 4S. Dat is al een zogenaamde UUHP (Ultra Ultra High Performance) band.

Maar voor de rondetijd lagen er ‘ineens’ Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect onder. Dat zijn in principe gewoon semislick c.q. trackday banden. In Europa kun je deze banden niet bij de dealer bestellen.

Is Honda hier de enige in? Nee, natuurlijk niet. Alle fabrikanten maken gebruik van dit soort ingrepen. Bij Porsche zien we ineens volwaardige racekuipen die niet hun configurator staan en in principe zijn alle recordpogingen gedaan op semi-slicks. In die zin zijn de tijden min of meer te vergelijken.

Maar die hete hatchback van jou die voor de deur staat te shinen, gaat absoluut niet in minder dan 8 minuten over de ‘Ring met een professionele coureur achter het stuurwiel. Gewoon nee, ook al zegt de folder van ‘ja’.

In ander nieuws: EV’s halen hun geclaimde range bij lange na niet, water is nat, songfestivalliedjes zijn verschrikkelijk en in de Beekse Bergen zijn DRIE olifanten zwanger.

