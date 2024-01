Dit is de netste Mondeo ST220 van Nederland

Dat kan niet anders, zo puur en netjes als netste Mondeo ST220 van Nederland is.

Het is bijzonder hoe snel de automarkt kan veranderen. Gevoelsmatig is het maar een paar jaar geleden dat de beste gezinsauto die je kon aanraden (die ook een beetje leuk stuurt) een Ford Mondeo is. De Mondeo deed namelijk eigenlijk alles goed. Ze waren bijzonder ruim, niet al te duur en reden uit de kunst.

Het is moelijk voor te stellen, maar qua stuurgevoel (behoorlijk direct, met feedback), schakelen (trefzeker) en bijzonder prettig onderstel (stabiel, weinig onderstuur, toch nog comfortabel) ging er vrij weinig boven een Mondeo. Daarom hebben we ook nooit begrepen wat mensen tegen de Jaguar X-Type hebben. “Ja, dat is technisch gezien gewoon een Mondeo!”. Eh, dat is dus eigenlijk gewoon een compliment…

Van de Mondeo zijn ook een paar sportieve varianten geweest. Helaas niet zo heel erg veel en al helemaal niet zo sportief of extreem als had gekund, maar dat is niet erg. Van de eeerste twee generaties was er een ‘ST’, wat staat voor Sport Technologies. De eerste Mondeo ST200 had een 205 pk sterke V6, deze tweede generatie die je hier ziet (een ST220), heeft zelfs 226 pk.

Sneller dan een BMW 316i (en 318i, 320i, 325i)

Deze auto’s werden destijds bijna niet verkocht. Iedereen bestelde een 316i met M Sport pakket en bagde-delete, zodat ze niet konden zien dat je een kale trage BMW reed. De Mondeo ST220 was voor mensen aan de andere kant van het spectrum: die wel willen genieten maar dat niet hoeven te showen aan de buurman. Het is dus nog best lastig om een net exemplaar te vinden.

Nou, hier staat er eentje! Het is werkelijk een pareltje eerste klas. Uiteraard is het een import: in Nederland zijn ze al helemaal zeldzaam, dit soort snelle Mondeo’s. Deze Mondeo ST220 komt uit Keulen, dus zó ver is het ook weer niet. Ook goed om te weten, de eerste eigenaar hield alle techniek goed bij bij de Ford-dealer, al deze documentatie is ook gedocumenteerd.

Netste Mondeo ST220 van Marktplaats

Volgens de advertentie is het vermogen een ‘bescheiden 220 pk’. Alsof je op je Tinder-account zegt dat je het met een bescheiden 9 cm moet doen. Maar in tegenstelling tot de meeste beweringen op het internet, is de verkoper gewoon bescheiden, de Duratec V6 levert namelijk 226 pk. Daarmee is deze snelle Mondeo geen extreem racemonster, maar nog altijd lekker vlot.

Je moet sowieso kijken naar de totaalbeleving van de ST220: die heerlijke zingende V6, het uitgebalanceerde onderstel en verijfnde besturing maken de Mondeo ST220 nog altijd tot een fijne rijdersauto. Tegenwoordig rijdt de huisvader met sportieve aspiraties in een Ford Kuga PHEV ST-Line en die zijn waarschijnlijk sneller, maar wij denken dat deze ST220 leuker is. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!