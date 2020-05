In nieuwstaat verkerende Audi V8 occasion is peperduur

Auto’s bestaan om te rijden, maar de eerste eigenaar van deze Audi V8 occasion miste de memo.

Er zijn auto’s waarbij de waarde intact blijft als je er niet mee rijdt. Dit zijn echter vaak auto’s van het kaliber Ferrari F40. Een Audi V8 verliest zijn waarde na de jaren. Dat weet je zeker.

A8 avant la lettre

Het is het einde van de jaren ’80. Mercedes heeft de S-Klasse, BMW heeft de 7 Serie. Audi, toen nog vrij jong, heeft niks in de klasse ‘toplimousines’. Dus was het aan het nieuwe merk om eens een frisse wind te bieden in het segment waar superlatieven de standaard zijn.

Het resultaat is de Audi V8 in 1988. Het is min of meer exact een Audi 100 (de A6 van toen ter tijd) met een V8, die iets hoger in de markt gezet wordt. Het was nog niet de S-Klasse-killer die Audi ermee bedoeld had. Daarom ging de auto in 1994 met vervroegd pensioen en werd hij opgevolgd door de eerste Audi A8, die van de grond af aan ontworpen was als een auto in het topsegment. Een goede Audi V8 is zeldzaam.

De beste

Er duikt echter een Audi V8 als occasion op in Nederland en het is niet een goed exemplaar, het is waarschijnlijk de beste die je heden ten dage gaat vinden. En dan hebben we het niet over de bijzondere parelmoer witte kleur, of de luxe lederen zetels met kunsthout om de boel op te sieren. Nee, vooral de staat van de auto is merkwaardig. Er staan namelijk maar 218 kilometers op de teller. Nee, daar missen geen twee of drie nullen, de auto is één keer van Groningen naar Woerden gereden, bij wijze van spreken.

De verkoper is Bourguignon. De gelijknamige directeur van dit bedrijf (Ramon Bourguignon) heeft de Audi V8 uit België gehaald in 2016. Toen heeft hij er zelf ook nog wat werk aan gedaan en een paar kilometer erbij gezet, hij kocht de auto namelijk met slechts 157 km op de teller. De auto komt uit 1990, dus simpel berekend heb je het dan over 6,03 kilometer. Per jaar. Of 16 meter per dag, wat je met gemak loopt op een pyjamadag.

Gemiste kans, want Audi V8 occasion is uitgevoerd op een manier dat je er nooit meer uit wilt. De lijst met opties op de site is leeg, maar dat heeft meer met de site dan de auto te maken. Wij spotten namelijk heerlijke lederen zetels, luxe climate control, elektrisch bedienbare stoelen, luxe kunsthout en noem het maar op.

De eerste V8

En als kers op de taart datgene waarin de V8 uniek was: de V8. In dit geval een 3.6 liter grote unit met 250 pk, gekoppeld aan een viertraps automaat. Uiteraard beschikte de V8 ook over het paradepaardje van Audi: quattro.

Adder onder het gras

We vervangen addertje even door de niet-verkleinversie van het woord. Want deze Audi V8 occasion uit 1990 is niet alleen als nieuw, hij kost ook als nieuw. Dat betekent 74.950 euro. Veel geld, maar dan heb je wel de meest unieke Audi V8 ter wereld. De advertentie van de duurste Audi V8 van Nederland check je op de website van Bourguignon.