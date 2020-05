Politie legt beslag op 39 auto’s (o.a. Mercedes G63 en Bentayga)

Wij betalen helemaal nergens meer voor! Nou dan krijg je dus dit: de politie legt beslag op een stel dure auto’s.

Eerlijk duurt het langst. Dat geldt ook voor je boterhammen verdienen. Ja, het is lastig, maar een eerlijk opgebouwd imperium is gegarandeerd minder vatbaar voor bezoekjes van de politie.

Inval

Zo’n bezoekje vond gister plaats op diverse plaatsen in Zuid-Holland, te noemen Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht. Een autoverhuurbedrijf en diverse geassocieerde personen lagen onder de loep vanwege witwassen. Genoeg reden voor de politie om eens aan te kloppen. Gister was D-day, of zoals de politie het noemt: klapdag. Het hele verhaal staat op de Facebookpagina van Politie Drechtsteden.

Er is flink huisgehouden, want er zijn onder andere 39 auto’s in beslag genomen. Geen kattenpis, want onder de in beslag genomen auto’s vallen een Mercedes-AMG G63, een Bentley Bentayga, een Mercedes-AMG E53 en een Tesla Model S.

Huurauto’s

Dit waren auto’s die bij woonhuizen weggehaald werden, ook bij de huurbedrijven zelf werden auto’s in beslag genomen. En dat is waar het grote nummer vandaan komt, dat waren namelijk in totaal 26 stuks. Na alle doorzoekingen (en het waren er veel!) werden dus in totaal 39 auto’s in beslag genomen, samen met een hoop dure horloges van Rolex, Hublot en Audemars Piquet. Een goede buit.

Mocht je dus gisteren een dure auto met een ‘Afgepakt’-sticker hebben gezien, dat was er aan de hand. De grootte van de actie is goed te zien: de politie zette zo’n 70 agenten in om beslag te leggen op de auto’s en spullen.