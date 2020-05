Zo gaat het met de Nederlandse autoverhuur

Mede door een andere bedrijfsvoering hoeven we geen Amerikaanse taferelen te verwachten voor de Nederlandse autoverhuur.

We reizen met z’n allen een stuk minder dan gebruikelijk door de coronacrisis. Diverse sectoren worden daardoor keihard geraakt. In de Verenigde Staten is het zelfs zover gekomen dat het enorme autoverhuur bedrijf Hertz op de fles is gegaan. Het is wel zo dat Hertz nog operationeel blijft in de VS om de schulden te kunnen terugbetalen.

Nederland

Hoe zit het dan met de Nederlandse autoverhuur situatie, vraag je je misschien af. Vooralsnog gaat het niet zo dramatisch als in de Verenigde Staten. Dit heeft er onder meer mee te maken dat men in Europa met een andere bedrijfsvoering werkt. Autoverhuurbedrijven kunnen makkelijker schakelen in tijden dat het wat minder gaat.

Tegenover de NOS laat autoverhuurbedrijf Diks weten een groot deel van het wagenpark te hebben geschorst. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, aangezien er geen verzekering en wegenbelasting betaald hoeven te worden. Verder laat Diks weten dat ze zelfs een terrein hebben moeten huren om al die huurauto’s kwijt te kunnen. Normaal gesproken is het grootste deel van de huurauto’s in gebruik.

Europa

Ook Hertz Europa kan schakelen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, heeft het bedrijf in Europa wel de zaakjes op orde. Dat komt omdat het autoverhuurbedrijf in Europa met terugkoopovereenkomsten werkt. Dit betekent dat een deel van de vloot terugverkocht kan worden aan de importeur of fabrikant. Door de crisis is het wagenpark met bijna de helft teruggebracht. Had Hertz Europa eerst nog 8.000 auto’s in de vloot. Nu is dat aantal 4.500. Naarmate de markt aan het herstellen is, zal Hertz Europa de vloot weer langzaam terugbrengen naar normaal.

Harde klappen

Dit neemt niet weg dat autoverhuurbedrijf hun inkomsten hebben zien verdampen. Volgens de BOVAG ligt het gemiddelde omzetverlies op 50 procent. Naast het schorsen of verkopen van huurauto’s, denkt 40 procent van de bedrijven dat er ontslagen gaan volgen om het hoofd boven water te kunnen houden.

Alternatieve manier van verhuren

Waar huurauto’s in Nederland gebruikt worden voor bijvoorbeeld een vakantie, is er door een crisis ook een nieuwe situatie ontstaan. Minder mensen willen met het openbaar vervoer reizen en kiezen er tijdelijk voor om met een huurauto te rijden. Volgens Hertz is het hebben van een tijdelijke huurauto ook een alternatief op Private Lease. Van een huurauto ben je immers zo af, terwijl Private Lease met een contract van minimaal 12 maanden komt.

Foto: Nederlandse Mustang GT van Hertz via @minimaatje op Autojunk