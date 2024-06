Ziehier, de allerbeste auto voor een wereldreis

Althans, dat is het thema dat Bentley gaf aan een speciale reeks modellen van de Bentayga.

Als je denkt aan een auto om de wereld mee rond te gaan, denk je waarschijnlijk aan een Land Cruiser of Defender met daktent, enorm opgehoogde vering met gigantische banden en een kofferbak vol proviand. Nou zou je eventueel nog een modderpaadje mee kunnen pakken met een Bentley Bentayga, maar de kans is veel groter dat je hem op de weg houdt of ergens in Kensington parkeert. Toch zegt Bentley dat ze met een speciale Bentayga-serie komen onder het thema ‘Extraordinary Journeys’, geïnspireerd op de beste wereldreis die je kan maken.

Extraordinary Journeys

De waarheid is veel simpeler: Bentley heeft Mulliner een (virtuele) wereldreis laten maken en de inspiratie die dat opleverde in vijf exemplaren van de Bentayga EWB gestopt. Het resultaat is vijf bijzonder samengestelde exemplaren die allemaal op een specifieke locatie geïnspireerd zijn.

New Mexico

De inspiratie voor de eerste komt uit de Amerikaanse staat New Mexico. De woestijntaferelen zorgden kennelijk voor een donkerbruin exterieur afgewisseld met een beige-achtige two-tone. In het interieur wordt een soort terra gebruikt met een lichtere tint beige als contrast, min of meer hetzelfde dus. De inleggen zijn een soort kopersteen. De inspiratie en kleurstelling kwam nog specifieker van de Sangre de Cristo-bergketen die New Mexico en Colorado verbinden.

China

China mag dan bekend staan om hun metropolen en de Himalaya, maar Bentley pakte het gedeelte in het noordoosten van het land waar je de diversiteit van woestijnen, bergketens en rivieren hebt. Het resultaat is een thema vergelijkbaar met de New Mexico, met een bruin exterieur en donkerbruin interieur. Hier afgewisseld met crème two-tone interieur en een bijzonder steen-effect op het dashboard.

Scandinavia

Voor de editie geïnspireerd op Scandinavië werd het koude kleurenpalet uit de kast gehaald voor de Bentley Bentayga EWB. Een lichtblauw exterieur komt samen met een donkerblauw/wit interieur. Ietwat ingetogen, maar daarom juist wel tof.

New Zealand

Maar als je echt een ingetogen Bentayga wil (zonder een Touareg of Q7 te kopen), dan moet je de New Zealand hebben. Deze is gespoten in een witte tint die het merk White Sand noemt, met dus een hint van zandkleurig beige erin verwerkt. In het interieur speelt zo’n zelfde kleur de hoofdrol, met alleen bovenop het dashboard en achter de stoelen een bruine kleur als contrast.

UK

En ten slotte voor liefhebbers van groen, de kleur dan. De laatste Bentayga EWB uit de Extraordinary Journeys serie is geïnspireerd op het thuisland, het Verenigd Koninkrijk. Het bosrijke land kent zijn vele groene tinten en die worden allemaal gebruikt in deze Bentayga. Zo is de kleur die je op het dashboard vindt geïnspireerd op British Racing Green, maar het exterieur is een matte tint genaamd Alpine Green. Dat zagen we liever andersom.

Of je ze mag kopen? Bentley zou Bentley niet zijn als dat een raadsel blijft, tenzij je geld hebt. Er staat overigens niks over markt-specifieke zaken, dus de modellen blijven niet vasthouden aan de regio’s die hen inspireerden.