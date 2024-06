Autoblog Spot van de Week: Ferrari SA Aperta

Gaver dan dit wordt een 599 niet. Al heet de SA Aperta officieel geen 599.

Met de introductie van de nieuwe Ferrari 12Cilindri was er wat bijzonders aan de hand: Ferrari introduceerde voor het eerst gelijktijdig de coupé en de cabrio. Bij de 812 kwam de cabrio pas later en bij de generaties daarvoor kwam de open versie alleen in zeer gelimiteerde oplage. Denk aan de 550 Barchetta, de Superamerica en de auto waar het vandaag over gaan hebben: de SA Aperta.

Een van de twee in Nederland

Het kan zijn dat je deze specifieke SA Aperta al eerder voorbij hebt zien komen, want deze auto was ook al gespot door collega @loek. Die spot was alleen geen Spot van de Week geworden, want de redactie is uitgesloten van deelname (sorry Loek). @justawheelchairguy heeft ‘m nu echter ook geüpload, en deze auto verdient toch wel een artikeltje.

Van de SA Aperta zijn er namelijk maar twee in Nederland en het tweede exemplaar is pas dit jaar op kenteken gezet. Deze blauwe SA Aperta is dus geruime tijd (sinds 2016) de enige geweest in Nederland. Al die tijd is de auto niet gespot, dus het was tot op heden een verborgen pareltje.

Open GTO

Want een pareltje, dat is het. De SA Aperta is niet alleen de zeldzame open versie van de 599, het is technisch in feite een GTO. De Aperta heeft dus de 670 pk sterke V12 en de versnellingsbak van de GTO. De SA Aperta is natuurlijk wel iets zwaarder, maar ten opzichte van een standaard 599 GTB Fiorano scheelt het maar 17 kg.

Helemaal een volwaardige cabrio is de SA Aperta niet, het is meer een targa. Alleen het bovenste gedeelte van het dak is te verwijderen, plus een ‘achterruitje’. Dat kan niet met een druk op de knop, daarvoor moet je echt even de handen uit de mouwen steken als SA Aperta-eigenaar. Zoals wel vaker bij dit soort special editions was gebruiksvriendelijkheid geen prioriteit bij het ontwikkelen van de dakconstructie.

Pininfarina

Dat Aperta Italiaans is voor ‘open’ wist je waarschijnlijk al, maar wat betekenen de letters SA eigenlijk? Die staan voor Sergio en Andrea Pininfarina. De SA Aperta werd namelijk uitgebracht om het 80-jarig jubileum van het designhuis luister bij te zetten. Eerder werd het 70-jarig jubileum ook al met een open V12 Ferrari gevierd: de 550 Barchetta Pininfarina.

Dit is ook de reden dat er precies 80 exemplaren van de SA Aperta gebouwd zijn, terwijl de oplages van gelimiteerde Ferrari’s normaal geen ronde getallen zijn. Boze tongen beweren overigens dat er meer dan 80 gebouwd zijn, maar zeldzaam is ‘ie sowieso.

Spot van de Week

Een van de SA Aperta’s is dus dit fraaie exemplaar, uitgevoerd in Nuovo Blu Pozzi met een blauw dakje en een bruin interieur. Een unieke verschijning in Nederland en daarom dus zeker een auto die titel Spot van de Week verdient.

Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Ferrari op Autoblog Spots