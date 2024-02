Deze Ferrari’s had Lewis Hamilton al

Lewis Hamilton krijgt vanaf 2025 officieel een Ferrari-bolide onder de bips, maar hij heeft zijn eigen geld al eens geïnvesteerd in modellen van het merk.

Het nieuws dat Lewis Hamilton naar Ferrari verhuist in 2025 schokte de autowereld. Het kwam min of meer uit het niets en leek onmogelijk nadat Lewis wel eens heeft gezegd dat hij bij Mercedes blijft tot het bittere eind. Toch lijkt het erop dat LH44 alsnog heeft willen meemaken dat hij een Ferrari-coureur is geweest, of zelfs nog hoopt op successen bij de Italianen.

Lewis Hamilton’s Ferrari’s

In ieder geval kun je stellen dat Lewis nooit vies is geweest van Ferrari. Nou is het ook wel zoals Sebastian Vettel ooit zei: iedereen is Ferrari-fan. Kijken we echter naar waar het geld van Lewis heen vloeide, qua privéauto’s dan, is Ferrari zeker geen vreemd merk voor de 39-jarige Brit. Verschillende bronnen doken al eens in de autogeschiedenis van Lewis, wat wij ook eens interessant vonden.

Ferrari 599 GTO

Om het beeld van Lewis als Ferrari-fan nog sterker te maken: zijn eerste auto was een Ferrari! Nou ja, zijn aller- allereerste auto was een Mini Cooper, maar naar verluidt kreeg hij die. De eerste auto waar hij zijn race-salaris aan besteedde was een Ferrari 599 GTO. Deze heeft hij niet meer, maar de volledig zwart uitgevoerde V12 GT van het merk uit Maranello heeft hem voldoende lol bezorgd, denken wij.

Ferrari SA Aperta

De GTO verliet de stal dus, maar naar verluidt is de andere 599 die Lewis kocht nog steeds in zijn bezit. Dat ging om de zeer gelimiteerde (80 stuks) Ferrari SA Aperta, de dakloze variant van de 599. Lewis lijkt overigens nooit op gesprek geweest te zijn bij Tailor Made: na de zwarte 599 GTO werd de SA Aperta uitgevoerd in ‘gewoon’ rood met aluminium contrastdelen.

Ferrari LaFerrari

Wat is er beter dan een 670 pk sterke Ferrari met V12? Een 963 pk sterke Ferrari met V12, natuurlijk. Toen de LaFerrari uitkwam in 2014, kocht Lewis Hamilton er eentje en deze kreeg hij naar verluidt in 2015. Deze auto bewijst dan weer dat Lewis wellicht toch wel weet wat Tailor Made is, want de kleur lijkt meer op Rosso Fuoco dan op Rosso Corsa of Scuderia. Opties als een meegespoten dak, rode details en vele rode accenten in het interieur, daar moet je flink voor bijbetalen. Ook schijnt er Lewis Hamilton op de instaplijsten te staan.

LaFerrari Aperta

Wordt het dan nog beter dan een 963 pk sterke Ferrari met V12? Ja, wel als het dak open kan. Of LH44 heeft een voorliefde voor auto’s die ‘Aperta’ heten. Al verklaart dat niet waarom hij geen cabrio-versie van de 458 Speciale heeft. Desalniettemin koos Lewis voor wit op de Aperta, met zwarte velgen en rode remmen.

En de rest

Voor zover we weten zijn dat alle Ferrari’s, naast de F1-bolide van 2025, waar Lewis Hamilton de beschikking over heeft. Lewis is niet de meest geziene gast in het wild, dus wellicht dat er nog wat extra auto’s in zijn collectie staan die het daglicht niet tot nauwelijks zien. Wel is bekend dat Lewis naast het arsenaal Ferrari’s ook heeft (gehad): een Shelby Cobra 427, een Ford Mustang Shelby GT500 uit 1967, een McLaren P1 en tot relatief recent een Pagani Zonda, die als ‘760LH’ speciaal voor hem is gemaakt. Deze is recent in het bezit van de huidige eigenaar tegen een vangrail geëindigd.