Incidenten en rivaliteit doen Verstappen niks noppes nada!

Max Verstappen hecht geen waarde aan alle incidenten of aan de rivaliteit die speelt tussen de teams en coureurs.

De Nederlandse coureur is gefocust op één ding: winnen! Alle rondslomp eromheen boeit hem niet en zal hem ook nooit gaan boeien. Sterker nog, Max Verstappen zegt dat hij niet maalt om zijn rivalen of alles wat er gezegd wordt over hem of over zijn team na de race.

Incidenten en rivaliteit genoeg voor Verstappen

Tsja, waar Max is is gedoe. Hij gaat voor plek 1 en alles moet daarvoor wijken. Soms wordt hij daarom als onaardig gezien. Dat beeld leek te kantelen tot het ‘incidentje’ met zijn ploeggenoot Sergio Perez. De coureur zelf lijkt er allemaal weinig last van te hebben. Je teveel hiermee bezig houden, is afleiding.

In een interview met CNN legt hij dan ook uit dat tweede worden geen optie is. Er is één doel voor Red Bull en dat is de titel winnen in de Formule 1. “We willen blijven winnen, dus alles wat minder is, dat is een teleurstelling”, aldus de Nederlander. Aan ambitie en motivatie schort het dus niet. En dat is maar goed ook.

In het verleden bleek dat sommige coureurs beter werden van een intensieve titelstrijd, maar bij Max Verstappen lijkt het minder uit te maken. Tijdens het interview wordt aan hem gevraagd hoe hij de strijd ervaarde met Lewis Hamilton en hij reageert lekker direct: ‘Daar haal ik niet echt energie uit’.

Professioneel

Het incident binnen Red Bull kreeg het afgelopen seizoen de nodige aandacht, en terecht. Na een (mogelijke) opzettelijke crash van Sergio Perez wilde Max Verstappen zijn teamgenoot in een andere race niet voor laten gaan. Er lijkt geen sprake meer te zijn van oud zeer, maar het kan altijd weer opborrelen. Max Verstappen denkt dat ze professioneel genoeg zijn om dit soort dingen achter zich te laten.

Of het nou op het circuit is of daarbuiten, het laat weer zien dat Max Verstappen bovenop de apenrots staat en daar voorlopig niet van af gaat.