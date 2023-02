Echte RB19 boeit Max Verstappen niet

Max Verstappen heeft de echte RB19 nog niet gezien, maar hoe de auto eruit ziet zal hem worst zijn.

Vorige week vrijdag werd in de Big Apple met veel bombarie de nieuwe livery onthuld voor het aankomende Formule 1 seizoen. De nieuwe auto wordt daar dan bij gezegd, maar in werkelijkheid staat op het podium de RB18 in een nieuw 2023 jasje.

Nou blijkt dat Max Verstappen de échte RB19 nog niet eens gezien heeft. In gesprek met de media moet Max toegeven geen idee te hebben wat er allemaal precies anders is aan de nieuwe auto. Huh? Maar Max heeft toch echt al ervaringen met de RB19 gedeeld.

Max Verstappen rijdt RB19 in simulator

Verstappen heeft het daarbij kennelijk alleen over wat de upgrades doen met de rondetijden voor de nieuwe auto voor het 2023 Formule 1 seizoen. Foto’s, renders of wat dan ook heeft hij nog niet gezien.

Maar dat maakt ook niet uit. Het interesseert Max Verstappen niet. Het laat hem koud. Het zal hem worst zijn. Hij geeft geen f…. Voor onze nationale held telt maar één ding en dat is een snelle auto. Hoe die auto eruit ziet is niet van belang. Boeit niet.

En zo kennen we onze nuchtere Hollander uit Monte Carlo weer. Vol gas naar de start van het seizoen op 5 maart 2023 met de Grand-Prix van Bahrein. In een snelle auto doet onze knuffelcoureur gewoon weer mee voor de prijzen en gaat hij op jacht naar wereldtitel nummer drie.