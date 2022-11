Max Verstappen negeerde teamorder om Perez terug te pakken

Negeerde Max Verstappen de teamorder om Perez voorbij te laten bewust?

Aan het slot van een enerverende race, was het aan het eind druk in de ether. Zowel Leclerc als Perez bleken toch wel oren te hebben naar P2 in het kampioenschap. Vaak zegt men dat niemand het wat interesseert wie er in de F1 net geen kampioen wordt, zelfs de coureurs niet. Zeker niet, als er geen sprake is van een episch gevecht om de titel, zoals dat van vorig jaar het geval was.

Maar goed, LEC en PER vroegen hun team dus hun respectievelijke teammaten toch aan de kant te laten gaan. Doch beiden vingen bot. Leclerc omdat Ferrari naar eigen zeggen geen risico wilde nemen met de vlak achter Leclerc rijdende Alonso. Perez omdat Verstappen gewoon weigerde aan de kant te gaan.

Dat was een beetje gek, want de twee waren voor het oog van de camera toch goede vrienden? De bromance leek toch echt echt te zijn tussen de Mexicaan en de Nederlander. Zeker ook nadat Sergio vorig jaar de Mexican Minister of Defence werd en Max meehielp de titel te pakken in de strijd tegen Hamilton.

Op het oog geheel onnodig, blijkt er echter toch wat wrevel te zijn tussen de twee. Verstappen blies als zesde over de meet. Hij finishte weliswaar slechts een halve tel achter Alonso, maar de Spaanse veteraan echt bedreigen voor positie deed hij nou ook weer niet. Perez vond er zo het zijne van. Hij liet over de radio weten: dit laat zien wie hij echt is. Ouch.

Nou dachten we in eerste instantie dat Max er niet echt over nagedacht heeft en gewoon op instinct acteerde. Maar, achteraf hoorden we over de radio dat Max bewust handelde. Hij heeft zo zijn redenen, aldus de grote man himself. Maar goed, wat zou dat dan kunnen zijn?

Wel, bij de mannen van de Televisie weten ze het wel. Max zou nog flink de pee in hebben vanwege de kwalificatie in Monaco. Daar crashte Perez naar verluidt bewust de vangrail in, wat de mannen van Ferrari én Max Verstappen de kans ontnam op een beter rondje. Perez zou later hebben toegegeven aan enkele Red Bull honcho’s (en Verstappen) dat er opzet in het spel was.

Boze tongen beweren nu dat dit de reden was dat Max Checo niet voorbij heeft gelaten. Het zal ongetwijfeld voer zijn voor journo’s om e.e.a. eens nader te onderzoeken. Want bewust crashen, dat is natuurlijk niet bon ton. Net als je teammaat niet voorbij laten voor een voor jou volstrekt betekenisloze P6, overigens.

Dat Max niet van teamorders houdt, liet hij ook al zien in de Grand Prix van Singapore in 2015. Toch heeft Max inmiddels wel aangegeven dat als hij Checo bij de volgende race kan helpen, hij dat wel zal doen…We moeten hem maar op zijn woord geloven dus. Maar of Checo dat ook doet na vandaag…