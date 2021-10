Ingrijpend verbeterde Model X eindelijk geleverd

Het heeft eventjes geduurd. Klanten kunnen nu hun ingrijpend verbeterde Model X in ontvangst nemen.

De afgelopen paar maanden zijn er drie onderwerpen omtrent Tesla die veel besproken zijn. Ten eerste de zeer indrukwekkende verkoopcijfers van het Amerikaanse automerk, met name de Model 3. Ten tweede natuurlijk de gefacelifte Model S en tenslotte de rijdende succesformule die de Model Y is.

Maar zoals je ziet is er een kleine omissie en dat is de Model X. Dat model is een beetje ondergesneeuwd. Dankzij de Model Y (een kleinere crossover) is er iets minder vraag naar de Model X (een grotere crossover). Ook is de Model S cooler en sneller dan dan een gelijkwaardig geprijsde Model X.

Ingrijpend verbeterde Model X

Maar nu is daar het moment van de Model X. De gefacelifte Model S debuteerde al enkele maanden geleden, nu is dus de Model X aan de beurt. De eerste exemplaren zijn eergisteren in de fabriek afgeleverd.





We noemen het niet voor niets een ingrijpend verbeterde Model X. Het is niet zomaar een facelift met een iets andere neus. Er zitten compleet nieuwe aandrijflijnen. Ook is er een nieuw scherm in het midden (horizontaal, niet meer verticaal). In de verkoopcijfers was te zien dat de Model S en X nauwelijks meer geproduceerd werden. Dat had niets te maken met het feit dat er geen vraag meer naar was. Nee, dat kwam dus omdat de modellen vernieuwd werden.

Het is nog even wachten voor de eerste exemplaren die in Nederland afgeleverd worden. Je kan de ingrijpend verbeterde Model X wel al bestellen. Er is keuze uit twee modellen. De goedkoopste is de Long Range. Op een volle accu kun je 580 km rijden. Van 0-100 km/u is in 3,9 tellen achter de rug en de top is 70 km/u sneller dan elke Volvo.

Echter, voor slechts 10 mille extra heb je de Plaid. Dan heb je ineens 1.020 pk dankzij drie motoren en knal je in 2,6 seconden naar de 100 km/u. Daarmee is het de snelste zevenzitter ter wereld en een perfecte opvolger voor jouw Mercedes-Benz R63 AMG.

