Bedrijfswagen met 775 pk is sneller dan bijna alles

Met deze bedrijfswagen met 775 pk kun je de Caddy’s en de Combo’s achter je laten.

Ze staan te trappelen van ongeduld: de nieuwe lichting elektrische pick-ups. Gigantische bakbeesten met enorme accupakketten en extreem krachtige motoren. Natuurlijk net zo zinloos als drugs Brabant in smokkelen, maar het is wel leuk. Nog voordat deze nieuwe gigantische elektrische bedrijfswagen verschijnen, zijn er nog enkele naweeën met een V8.

Een van die naweeën is deze Hennessey F-150 775. Deze is gebaseerd op de nieuwste 2021-versie van de F-150. Je weet wel, de best verkochte auto ter wereld. Deze kun je krijgen met enkele motoren, waaronder een hele dikke V8. Die is door Hennessey grondig aangepakt middels een enorme supercharger.

Bedrijfswagen met 775 pk voor het asfalt

Het is een beproefd doch effectief concept. Nog niet zo lang geleden liet collega @Loek al de eerste beelden zien van de bedrijfswagen met 775 pk. Dat was echter de hoge versie. Tegenwoordig is de offroad-look heel erg in onder de pick-up-rijders. Maar voor wie de 2003 SVT Lightning het meest kan waarderen, is hier de Hennessey F-150 775 met Sport Kit.

Deze is niet alleen gebouwd om snel in een rechte lijn te zijn, maar ook om op bochtig asfalt iets klaar te kunnen spelen. In dit geval is de auto flink verlaagd en voorzien van enorme velgen met hele brede doch platte banden. De banden zijn in dit geval sportieve zomerbanden voor de straat, dus geen compromis in de vorm all-terrain en/of allseason-banden.

400 pk extra

In motorisch opzicht hebben we het nog altijd over dezelfde auto. Dus een Coyote V8 met 375 pk waar een mechanische compressor op is geschroefd voor 400 paarden extra.

Uiteraard heeft Hennessey een filmpje gemaakt om te laten zien hoe krankzinnig snel deze bedrijfswagen met 775 pk is. Ze zetten ‘m tegen een Mustang en niet de minste, een GT500! Gelukkig heeft Hennessey daar ook opvoerkits voor…