Eindelijk: een premium Tesla Model 3

Het interieur van deze Tesla Model 3 is wél premium.

‘Tesla is niet premium’. Dat zijn niet onze woorden, maar (vrij vertaald) die van Oliver Zipse. En hij kan het weten, want hij is de baas van een merk dat wél premium is, namelijk BMW.

Oké, misschien is de CEO van BMW niet de meest objectieve persoon, maar hij heeft geen ongelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het interieur, dan is een BMW-interieur toch van een ander niveau dan een Tesla-interieur.

Gelukkig is er goed nieuws, want je kunt het interieur van je Tesla Model 3 alsnog premium laten maken. Je zou het misschien niet verwachten, maar daarvoor moet je in het Oostblok zijn. Daar zit namelijk Vilner en zij weten van ieder interieur een kunstwerkje te maken. Soms wordt het geheel een beetje te druk, maar daar hoef je bij een Tesla niet bang voor te zijn.

Het binnenste van deze Tesla Model 3 ziet er voor Vilner-begrippen verrassend clean uit. De Bulgaarse interieur-veredelaar is ook redelijk zuinig geweest met leer. Het is vooral tartan-stof wat de klok slaat, al dan niet voorzien van een klassiek ruitjespatroon. Dit is gecombineerd met chocoladebruin leer. Geen alledaagse combinatie, maar het mag gezegd worden: het past uitstekend bij het minimalistische interieur van de Model 3.

Bij Vilner zelf zijn ze ook in hun nopjes met het werk dat ze afgeleverd hebben. In het persbericht spreken ze namelijk over “the work of an art God.” Ze doen er nog een schepje bovenop: “The culmination of art – this is the shortest and fastest orgasm that each of us can reach.” Als Tesla-eigenaren dus nog geen orgasme krijgen van hun auto, dan zorgt Vilner daar wel voor.