Instapper tuning: zo kan het dus ook gewoon - Autoblog.nl

Een nieuw fenomeen, instapper tuning. Maar het kan wel gewoon. Toch?

Het aanpassen van auto’s is iets van alle tijden. Hoe goed de bedoelingen van een fabrikant ook zijn, er zijn altijd mensen die achteraf nog het een en ander aanpassen aan hun auto.

Logisch, een auto wordt nu eenmaal tegen en bepaalde prijs gebouwd. Dat niet alleen, ook voor een bepaald segment. Maar soms kun je met één of een paar kleine modificaties de auto in kwestie naar een hoger plan trekken.

Instapper tuning

De auto in kwestie van vandaag is de Larte Design AMG GT43. Jazeker, je leest het goed: de GT43. Een sterk staaltje instapper tuning voor vandaag. Voor wie de Mercedes GT43 niet kent, het is de meest eenvoudige versie met een 3-liter zes-in-lijn (de M256) met ‘slechts’ 367 pk en 500 Nm. Er is ook een GT53 met dezelfde motor en 435 pk en natuurlijk de achtcilinders in de AMG GT63 en GT63S.

Winner

Het belangrijkste onderdeel van de Larte Design AMG GT43 is de bodykit. Deze wordt door de specialisten de ‘Winner‘-bodykit genoemd. Dat betekent overigens niet dat de Vlaamse zangeres Dana Winner betrokken is bij dit project. Het is maar dat je het weet. De kit is alleen leverbaar op de zescilinder modellen uit de AMG GT 4-Door-range. Alle onderdelen zijn van echt koolstofvezel. Het moet je smaak zijn, uiteraard. Maar ze hebben het erg keurig gedaan. De spoilers, splitter, spiegels, diffusor: alles is nu net iets dikker en uitgevoerd in echt carbon.

Uitlaten Larte Design AMG GT43

Zijn er verder nog wijzigingen aan de Larte Design AMG GT43? Jazeker! De uitlaten zijn aangepast. Normaliter heeft de ’43’ namelijk vier ronde uitlaten. Die keurige eindpijpen zijn vervangen door vier weinig subtiele vierkante stortkokers. Ze zijn afkomstig van de GT63, dus ze ogen niet aftermarket. Dan zijn daar nog de wielen. Deze zijn gesmeed en komen ook bij Larte vandaan. Voor zijn ze 21 inch groot, achter zelfs 22 inch.

2009

In combinatie met de matzwarte kleur (het is eigenlijk Grafietgrijs Magno) is het even lastig om te bepalen wat we hiervan vinden. Het leuke aan de GT43 is dat het juist géén ’63’ is. Zo is de 43 de enige AMG GT 4-Door die je kunt krijgen met correcte aandrijving (alleen de achterwielen).

Ook is matzwart wel een beetje 2009 aan het worden. Maar ja, kies een rode AMG GT43 met de zwarte pannenkoek-velgen, monteer de Larte Design bodykit plus wat kleine motorische upgrades en je hebt een winnaar, nietwaar?

