GR Corolla wordt sterker én goedkoper dan GR Yaris - Autoblog.nl

De GR Corolla belooft een prettig bommetje te worden.

Toyota is lekker bezig met het uitrollen van zijn gamma aan GR-modellen. Er zijn twee coupé’s, de GR Supra en de compleet nieuwe GR86. Daarnaast is er uiteraard de GR Yaris.

Hoe gaaf die auto’s ook zijn, er mag nu wel een Toyota Gazoo Racing-model komen die iets bereikbaarder én praktischer is. De huidige line-up is vrij prijzig en met maximaal drie deuren te krijgen.

GR Corolla geruchten

Gelukkig worden de geruchten de GR-versie van de Corolla telkens hardnekkiger. Die auto moet een beetje als een doekje voor het bloeden dienen voor sommige markten die de GR Yaris níet hebben gekregen. Ook is die Yaris wel erg gelimiteerd. Sommige landen kregen slechts een handjevol toegewezen.

Meer dan 300 pk

Gelukkig meldt het Japanse Car Sensor dat het goed gaat komen met de Toyota Corolla GR. Aanvankelijk werd aangenomen dat de motor uit de Yaris (een 1.6 driecilinder met turbo) iets geknepen zou worden of hetzelfde vermogen zou leveren. Maar volgens de Japanse publicatie heeft Toyota als doel gesteld om meer dan 300 pk uit blok te halen. Tuners als Litchfield hebben al bewezen dat dat niet zo’n heel groot probleem is.

Aandrijflijn GR Corolla

Dan de aandrijving. Voorheen werd aangenomen dat de GR Corolla enkel voorwielaandrijving zou krijgen. Met 257 pk is dat ook net te doen, maar met 300 pk is vierwielaandrijving geen overbodige luxe. De GR Corolla moet het systeem van de GR Yaris krijgen, inclusief de torque-split. Op zich is de keuze hiervoor niet helemaal onlogisch. Ten eerste is de markt voor dikke C-segment Hot Hatches groter en lucreatiever dan B-segment hatchbacks. Daarnaast kan Toyota zo de investeringskosten van de aparte techniek uitsmeren over twee modellen.





Goedkoper

Want daarmee komen we bij nog een geweldig punt. de Toyota GR Corolla wordt namelijk goedkoper dan de Yaris. Althans, wereldwijd. Het is even afwachten wat de Nederlandse prijs wordt (hier moet nog CO2-slurptaks worden afgetikt), als de auto überhaupt naar Nederland komt.

Qua prijs moet je ongeveer denken aan de Hyundai Veloster N of een Ford Focus ST. Dat zou in Nederland alsnog rond de 50 mille zijn, ongeveer de vanafprijs van de GR Yaris.

