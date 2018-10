Internationale Media over de inhaalrace van Verstappen

Wijzelf zijn lyrisch, maar hoe denkt de rest van de wereld erover?

Het Olympisch terrein van Sotsji was ditmaal eindelijk eens het decor van een enerverende Grand Prix van Rusland. Grote namen in snelle auto’s die achteraan moesten starten, een aanzienlijk aantal inhaalacties, tactiek, team orders en een spectaculaire race van Max Verstapppen zijn de voornaamste redenen dat we vandaag nog eens willen schrijven over de wedstrijd.

In het specifiek halen we de Grand Prix van Rusland nog eens aan, omdat Max Verstappen gisteren de sterren van de hemel reed. Binnen een drietal ronden had hij zich opgewerkt naar een positie binnen de top 10, terwijl de naar Renault vertrekkende Daniel Ricciardo in gevecht bleef met zijn toekomstige teamgenoot, Nico Hulkenberg, en enkele posities achter de Nederlander reed.

Lange tijd ging Verstappen zelfs aan de leiding van de wedstrijd. Ondanks het feit dat zijn banden meer dan 30 ronden oud waren, hield hij zonder moeite een bende Mercedessen en Ferrari’s achter zich. Ware het niet dat hij een pitstop had moeten maken, dan had hij hem best eens kunnen winnen. Hoe bekeken de internationale media zijn prestatie?

Sky Sports F1

Op zijn verjaardag haalt Max bijna evenveel coureurs in als hij die dagen jaren oud wordt. Verstappen wordt voor de wedstrijd naar de achterzijde van de grid gestuurd, maar produceert vervolgens een stormende start waardoor hij in de top 10 rijdt als de eerste ronde is verreden. Hij worstelt zich een weg langs de laatste middenvelders, om vervolgens tot de laatste 10 ronden aan kop te rijden. Een puike wedstrijd.

BBC

Verstappen heeft een briljante wedstrijd gereden op zijn verjaardag. Met grote precisie wist hij zich door het veld te banen. Een alternatieve pitstop bedacht om hem te helpen bij zijn start achteraan de grid pakte goed uit. In vergelijking met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was het verschil groot. Met name in de openingsfase van de wedstrijd blonk Verstappen uit t.o.v. van de andere Red Bull-coureur. Verstappen eindigde de wedstrijd comfortabel voor de honingdas.

ESPN

Verstappen presteerde aan het begin van het jaar misschien ietwat aan de slechte kant, ondertussen rijdt hij alsof hij al meer dan een decennia ervaring heeft in de hoogste klasse van de sport. Hij heeft zijn stijl klaarblijkelijk opgepoetst en sluit het einde van dit seizoen in overtuigende wijze af. De publicatie noemt hem niet alleen zijn Driver of the Day, ze zien zijn verjaardag niet als zijn 21ste, maar als zijn 35ste.

Auto, Motor und Sport

Op zijn 21ste verjaardag steekt Verstappen vuurwerk af, zo schrijven de Duitsers. De Nederlander haalt zijn tegenstanders in alsof het stilstaande uitsneden van karton zijn, zo eenvoudig laat hij het lijken. In de eerste ronde haalt hij liefst zes man in, daarna verschalkt hij iedere ronde op klinische wijze een van zijn medecoureurs. De Nederlander gebruikt niet alleen DRS, ook zijn banden helpen zet hij in bij zijn inhaalacties.

CNN

Verstappen bewijst in Rusland zijn sterkwaliteiten met een fenomenale inhaalrace vanaf de 19e positie. De 21-jarige Nederlander werkte zijn weg door het veld en kwam zodoende, na de pitstops van de leiders, ineens uit op de eerste positie. Verstappen ging nog een tijd aan de leiding, maar dankzij zijn onvermijdelijke pitstop kwam hij uiteindelijk als vijfde over de streep. Hoe dan ook een schitterende prestatie.

Gazetta dello Sport

De Italianen genieten met volle bakken van de nieuwe generatie talenten. Naast toekomstig Ferrari-coureur Charles Leclerc is het echter vooral Max Verstappen die ze alle lof toedichten. Zijn gridpenalty heeft hem er niet van weerhouden een ongelooflijke goede race te rijden. Sterker: volgens de Gazetta is Max eigenhandig verantwoordelijk voor de spanning in de wedstrijd. De “auteur” van een wedstrijd van hoge kwaliteit, zo wil je.

L’Equipe

Max krijgt in het raceverslag misschien niet de hoeveelheid aandacht die hij verdient na een dergelijk optreden, de Fransen wijden aan hem een uitgelicht stuk van het artikel. “15: het aantal posities dat Max Verstappen gedurende de wedstrijd heeft gewonnen.” Een excellente prestatie van de Nederlander.

Le Figaro

De Franse sportkrant staat versteld van de inhaalrace van Max Verstappen. Met name de eenvoud waarmee Verstappen zijn tegenstanders inhaalde, is de redactie bijgebleven. Na minder dan 10 ronden reed de Nederlander al op de 5e positie. De Nederlander ging bijna de helft van de wedstrijd aan kop. De Fransen zijn overigens niet te min om ook de prestatie van Ricciardo te roemen. De Australiër had misschien iets meer tijd nodig, ook hij heeft een flink aantal posities goedgemaakt.