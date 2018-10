Ford Mondeo Wagon voortaan ook als hybride

Ford geeft ook de beste carrosserievorm hybride aandrijving.

“In Engeland rept een woordvoerder over een verbeterde hybride-uitvoering van de Mondeo, maar daar is officieel nog niets over bekend,” zo schreven we in een artikel waarin we ons afvroegen wat er met de Ford gaat gebeuren. Wel, vanaf vandaag kunnen we zeggen hoe de vork in de steel zit. Ford heeft namelijk niet alleen een verbeterde versie van de hybride-uitvoering gepresenteerd, ook de Mondeo Wagon krijgt een deels-elektrische aandrijflijn.

Wie kiest voor de hybride uitvoering van de aankomende Ford Mondeo (rijtest), krijgt er een auto voor terug met een lager verbruik dan voorheen. Dit is volgens Ford te danken aan een aantal zaken. In eerste instantie komt het door de ontwikkelde 2-liter Atkinson-benzinemotor. Hiervan kan Ford het vermogen naar eigen zeggen nog niet vertellen. Wel weten we dat de motor in combinatie met de elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 187 pk. De daaraan verbonden, door Ford ontwikkelde continu variabele automatische transmissie drukt het verbruik verder omlaag.

Ford deelt momenteel nog geen beelden van de volgende generatie van de hybride Ford Mondeo sedan of Wagon. We kunnen alleen speculeren hoe de bolide eruit gaat zien. De Amerikanen vertellen alvast wel hoeveel je ervoor mag gaan betalen. De sedan wordt leverbaar vanaf 35.090 euro. Hoeveel de Wagon gaat kosten is vooralsnog niet bekend. De auto komt begin volgend jaar op de markt.