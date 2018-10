Formule 1 wil kwalificatie veranderen voor meer spektakel

Verandering is goed, of zo.

Sinds de Formule 1 uit handen is genomen van Bernie Ecclestone en in de handen van Liberty Media is gekomen, is de focus meer komen te liggen op de behoeften van de fans. De mate waarin de raceweekenden voor de voldoende prikkels zorgen, is voor hen dus een belangrijk punt van discussie. In een nieuwe poging de koningsklasse van de autosport spannender te maken, overweegt de Formule 1 de kwalificatie aan te passen.

Bij wie het brein direct flashbacks vertoont van een verleden waarin de coureurs slechts één poging kregen een snelle tijd neer te zetten, moeten we teleurstellen. Nee, de Formule 1 zal op korte termijn de manier waarop er gekwalificeerd wordt niet terugdraaien naar de enerverende one-shot qualifying. In plaats daarvan wil de Strategy Group (een groep F1-teams die manieren bedenken om de sport te verbeteren) de kwalificatie in nog meer stukken hakken.

Waar we momenteel met drie sessies te maken hebben, waarbij er stapsgewijs vijf coureurs afvallen per onderdeel, lijkt het de Strategy Group nog spannender wanneer de kwalificatie in vier delen wordt verreden. In dit geval moeten er na afloop van ieder deel telkens vier coureurs afvallen. Dit betekent dat het laatste gedeelte (Q4) bestaat uit slechts acht auto’s.

Afgezien van het feit dat de kwalificatie hierdoor (als het goed is) spannender wordt, biedt het meer auto’s in het middenveld de mogelijkheid op de “juiste band” te starten. De laatste tijd lijkt het namelijk alsof de coureurs die het laatste gedeelte van de kwalificatie niet halen, juist profijt hebben van de vrije bandenkeuze die daarbij komt kijken. Daarnaast moet het hierdoor voor de snellere coureurs lastiger worden om te kwalificeren op een hardere band, omdat er nu twee plekken minder zijn te vergeven.

Er zijn klaarblijkelijk voldoende manieren waarop dit de sport kan helpen. Aan de andere kant, voorlopig staat het plan nog in de kinderschoenen. Daarbij is het nog maar de vraag of het plan door de FIA geaccepteerd wordt als alles in kannen en kruiken is. De tijd zal het ons leren. (Bron: RaceFans)