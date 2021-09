Red Bull overweegt nóg meer straf voor Max in Rusland

Drie gridplaatsen straf? Waarom niet gelijk 20, aldus Red Bull waar ze overwegen om nog een straf uit te zitten in Rusland voor Max Verstappen.

De GP van Rusland is bijna aanstaande en al is er nog niks qua posities zeker, wel is er één ding waar je op kunt rekenen. Max Verstappen start op zijn best op plek vier. Dat omdat hij nog een straf krijgt voor het ELIMINEREN!1! van Lewis Hamilton tijdens de GP van Italië.

Extra straf voor Max Verstappen

Dat is één van de straffen die Max Verstappen nog boven het hoofd hangt. Er is er nog één. Vanwege de eerdere clash tussen de twee potentiële wereldkampioenen heeft Max al zijn levens verspeeld. Want wat dat betreft is Formule 1 net Candy Crush: je mag drie keer je motor volledig slopen, de vierde keer moet je een straf innen. De straf is aan het einde beginnen. Red Bull zit te kijken om die straf op Max Verstappen ook gelijk te gebruiken in Sotsji.

Omstandigheden

Klinkt logisch, want zo vangt Red Bull twee vliegen in één klap wat betreft de straf voor Max Verstappen. Wel moet Sotsji dan een goede inhaalrace worden voor MV33 en dat op een circuit waar Mercedes vaak domineert. Helmut Marko zegt tegen RTL dat het een beetje aan de omstandigheden moet liggen. Of er goed gekwalificeerd wordt, of het weer een beetje meewerkt, dat soort zaken. De weersverwachting zegt namelijk regen.

De gridstraf voor de motorwissel zit er aan te komen, dus dat Red Bull de straf voor Max erbij op telt is niet onlogisch. We gaan het zien.