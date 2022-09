Inval bij Max Verstappen sponsor Frits van Eerd

Hallo Jumbo. De FIOD heeft vanmorgen een inval gedaan bij Frits van Eerd, onder andere de sponsor van Max Verstappen.

Onverwacht bezoek op het landgoed van Frits van Eerd vanmorgen. In Heeswijk-Dinther in de provincie Noord-Brabant. De Jumbo-topman werd verrast door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, beter bekend als de FIOD. Er is een grootschalig witwasonderzoek gaande en daarbij werd ook een bezoek gebracht aan van Eerd.

Het witwasonderzoek draait om een man uit de provincie Drenthe. De handel in auto’s en sponsorcontracten zou niet helemaal kosjer volgens de belastingboeken zijn verlopen. Onduidelijk is of van Eerd ook verdachte is in deze zaak. De FIOD had in elk geval genoeg reden om de villa van de Jumbo-man binnen te vallen en om onderzoek te doen. Het is ook niet bekend of Frits thuis was tijdens de inval.

De verklaring van het Openbaar Ministerie:

Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen Openbaar Ministerie

Frits van Eerd is een grote naam binnen de Nederlandse auto- en motorsport. Hij heeft natuurlijk zijn eigen team (Racing Team Nederland) waarmee deel wordt genomen aan onder meer Le Mans. Maar van Eerd is ook een belangrijke sponsor van Max Verstappen.

Het huis van van Eerd was niet alleen doelwit. Ook elders in het land kwam de FIOD in actie. Bij de grootschalige actie zijn meerdere verdachten aangehouden, waaronder een 58-jarige man uit Aa en Hunze verdenking van betrokkenheid bij witwassen. Daarnaast zijn er nog acht personen aangehouden. Het OM zegt dat er doorzoekingen plaatsvinden in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant.

Alle in totaal negen verdachten zitten momenteel in beperking. Wordt ongetwijfeld vervolgd.