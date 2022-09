Lezersvraag: Moet de FIA Michael Masi weer aannemen?

Dat is de lezersvraag van vandaag. Of de FIA Michael Masi weer moet aannemen. Waarom? Dat lees je hieronder!

Voor de fans van Max Verstappen is dit seizoen er eentje om van te watertanden. We bedoelen, tot nu toe 11 overwinningen, 316 punten en daarmee zó’n belachelijk grote voorsprong op de directe concurrentie, dat hij in de volgende race al kampioen kan worden.

Da’s wel even wat anders dan vorig jaar, waar het tot de laatste ronden van de laatste race zó spannend bleef, dat het koude zweet bij menigeen nog steeds door de bilnaad stroomt als ze eraan denken.

Deze suprematie van Max heeft nog een voordeel. Het zorgt ervoor dat de mensen die van mening waren dat Hamilton het kampioenschap toen had moeten winnen even geen stok meer hebben om mee te slaan. Verstappen is nu zo vreselijk veel beter dan wie dan ook, hij laat zien dat hij misschien in 2021 toch ook wel de terechte kampioen was.

Moet de FIA Michael Masi weer aannemen?

En dat brengt ons weer wat meer richting de lezersvraag van deze week; moet de FIA Michael Masi weer aannemen? En als je afgelopen zondag voor de tv hebt gezeten, weet je wel waarom @willeme met deze vraag op de proppen kwam.

De GP van Italië eindigde zondag namelijk precies volgens de regels, maar dat zorgde ook nu voor een hoop gemekker en gejammer. Opnieuw van Mercedes, maar ook van Ferrari deze keer. ‘De race had opnieuw gestart moeten worden, er had niet achter de safetycar gefinisht mogen worden’ en meer van dat gehuil.

Ergo, de teams vroegen om een interpretatie van de regels in de geest van de race. PRECIES WAT MICHAEL MASI IN ABU DHABI DUS OOK DEED!!1!1!! En waar hij een paar maanden later dus zijn biezen voor mocht pakken.

Wat vind jij dat de FIA moet doen?

Daarom dus de vraag. Doet de FIA er goed aan om de raceleiding weer over te dragen aan een man (M/V/X) die de regels wel naleeft, maar ze desgevraagd zelf kan interpreteren naar gelang de race erom vraagt? Kortom, moet de FIA Michael Masi weer aannemen?

Laat ons weten wat jouw kijk hierop is (en ja @edge en @pomoek, we kijken hierbij specifiek naar jullie, met al jullie expertise) en deel het met ons in de comments. De beste ideeën worden op de digitale postbus gedaan richting het hoofdkantoor van de FIA!

Doe je best!